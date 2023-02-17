Demirtaş, Arınç'a seslendi: Sizi hala dinliyorsa istifa etsin!

Edirne Cezaevi'nde 6 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "seçimler erkene alınalı" diyen AKP'nin kurucusu Bülent Arınç'a seslendi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Demirtaş, "Sayın Arınç, sizi halen dinliyorsa ona deyin ki, istifa edip siyaseti bıraktığını açıklasın. Sandıkta yaşayacağı ağır hezimetten daha iyi bir siyasi son olur, kendisi için. On binlerce canımız gitti. Yüz binlercemiz yaralı, evsiz... İSTİFA etmesi için daha ne olmalı!" dedi.