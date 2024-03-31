DEM Parti'nin İBB adayı Beştaş: Tespit ettiğiniz usulsüzlüklere itiraz ederek; tutanak altına alalım

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı ve DEM Parti Grupbaşkanvekili Meral Danış Beştaş, X sosyal medya hesabından seçmenlere şu çağrıda bulundu:

"Sandıkları korumaya devam edelim. Sevgili sandık kurulu üyelerimiz ve müşahit arkadaşlar; Oy sayımını izleyerek; ıslak imzalı tutanakları teslim almadan sandıkları terk etmeyelim. Genel merkezimizin çağrıları dışında hiç bir bilgiye itibar etmeyelim. Oy sayımı ve sonuçlarla ilgili tespit ettiğiniz usulsüzlükler hakkında itiraz ederek, itirazımızı tutanak altına alalım."