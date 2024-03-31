DEM Parti'nin İBB adayı Beştaş: Tespit ettiğiniz usulsüzlüklere itiraz ederek; tutanak altına alalım

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Meral Danış Beştaş, seçmelerini sandıklara sahip çıkmaya çağırdı.

DEM Parti'nin İBB adayı Beştaş: Tespit ettiğiniz usulsüzlüklere itiraz ederek; tutanak altına alalım

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı ve DEM Parti Grupbaşkanvekili Meral Danış Beştaş, X sosyal medya hesabından seçmenlere şu çağrıda bulundu:

"Sandıkları korumaya devam edelim. Sevgili sandık kurulu üyelerimiz ve müşahit arkadaşlar; Oy sayımını izleyerek; ıslak imzalı tutanakları teslim almadan sandıkları terk etmeyelim. Genel merkezimizin çağrıları dışında hiç bir bilgiye itibar etmeyelim. Oy sayımı ve sonuçlarla ilgili tespit ettiğiniz usulsüzlükler hakkında itiraz ederek, itirazımızı tutanak altına alalım."

Etiketler
Meral Danış Beştaş
Sandıklar kapandı! CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk mesaj: Tüm tercihler, başımızın tacıdır Tüm tercihler, başımızın tacıdır
Sakarya'da seçim merkezinde çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı Sakarya'da seçim merkezinde çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı
ATV, Kanal D, Star TV, TRT1 arasındaki rekabet sürüyor; Zirveye oturan dizi belli oldu ATV, Kanal D, Star TV, TRT1 arasındaki rekabet sürüyor; Zirveye oturan dizi belli oldu
Savcı Sayan yasağı deldi, köyündeki sonuçları paylaştı Savcı Sayan yasağı deldi, köyündeki sonuçları paylaştı
MHP'liler İstanbul'da okul bastı MHP'liler İstanbul'da okul bastı
Pas lekesinden kurtulmak mümkün... Her evde bulunan bu malzeme işe yarıyor Pas lekesinden kurtulmak mümkün... Her evde bulunan bu malzeme işe yarıyor
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye bugün sandığa gidiyor! Hangi saatlerde oy kullanılacak? Hangi saatlerde oy kullanılacak?
İslam Memiş "Seçimler bahane ediliyor" diyerek uyardı İslam Memiş "Seçimler bahane ediliyor" diyerek uyardı
Ünlü isimler sandık başında: "Görev tamamlandı" Ünlü isimler sandık başında: "Görev tamamlandı"
RTÜK'ten seçim yasağı açıklaması: Saat verildi! RTÜK'ten seçim yasağı açıklaması
Canlı blog | Türkiye sandık başında: Seçim yasakları kalktı: İlk veriler gelmeye başladı Seçim yasakları kalktı: İlk veriler gelmeye başladı