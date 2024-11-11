DEM Parti'den 'Kayyım' Tepkisi! 'Demokratik Siyaset Bir Kez Daha Zehirlendi'

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te yaptığı konuşmada dört belediyeye kayyım atanmasına tepki gösterdi. Temelli, kayyım uygulamasının Türkiye'ye zarar verdiğini vurgulayarak "Kayyum meselesi ile adeta toplumun yükselen umutları ve beklentileri zehirlendi, demokratik siyaset bir kez daha zehirlendi" dedi.

DEM Parti'den 'Kayyım' Tepkisi! 'Demokratik Siyaset Bir Kez Daha Zehirlendi'

Geçtiğimiz haftalarda bir CHP'li, üç DEM Partili dört belediyeye kayyım atanmasına tepki yağmaya devam ediyor. Demokrasinin bu şekilde zarar göreceği vurgulanırken, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında bu meseleye değindi.

'TÜRKİYE KRİZLERİN İÇİNDE SIKIŞTI KALDI'

Sezai Temelli, "Biz, Kürt meselesinin barışçıl demokratik çözümü konusunda çağırılarımızı ısrarla yinelerken bir kez daha kayyumlarla karşılaştık. Kayyum meselesi ile adeta toplumun yükselen umutları ve beklentileri zehirlendi, demokratik siyaset bir kez daha zehirlendi. Bu toksik siyaset, anlayış, Türkiye'nin sadece umutlarını kırmakla kalmıyor, Türkiye'nin siyasi ve iktisadi krizlerin içinde sıkışıp kalmasına, çökmesine neden oluyor" diye konuştu.

DEM Parti'den 'Kayyım' Tepkisi! 'Demokratik Siyaset Bir Kez Daha Zehirlendi' - Resim : 1

'EMEKÇİLERİN ÜSTÜNDEKİ YÜK AĞIR'

Temelli, ayrıca 2025 yılı bütçesinde emekçilerin haklarına ilişkin bir düzenleme getirilmediğini de anlatarak, emekçilerin üzerindeki vergi yükünün çok fazla olduğunu, öncelikle bu verginin düşürülmesi gerektiğini söyledi.

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Kaynak: AA

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