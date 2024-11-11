Ahmet Türk'ten 'Ne İdiğü Belirsiz Tipler' Açıklaması

Yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "örgütün atadığı ne idüğü belirsiz tipler" sözlerine yanıt verdi.

Ahmet Türk'ten 'Ne İdiğü Belirsiz Tipler' Açıklaması

Kayyım atanan belediyeler hakkında "Seçilmiş başkanlar değil, örgütün atadığı ne idüğü belirsiz tipler tarafından yönetilen" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ahmet Türk'ten yanıt geldi.

Ahmet Türk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belediyelerimizde 'ne idiği belirsiz tipler' olmadı olamaz da. Fakat ne idiği belirsiz tipler 3 dönemdir halkın iradesini gasp etmekte. 50 yılını demokratik siyasete vermiş birine sarf edilen sözleri utanç verici buluyor, yapılan ithamları acizlik olarak görüyorum" dedi.

Ahmet Türk'ten 'Ne İdiğü Belirsiz Tipler' Açıklaması - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

10 Kasım Atatürk Haftası nedeniyle dokuz yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan başkanlığına yapıldı. 3,5 saat süren toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kayyum atanan belediyeler hakkında görüşlerini açıkladı.

CHP'li Esenyurt ve DEM Parti yönetimindeki Batman, Mardin ile Halfeti belediyelerine kayyım atanmasına değinen Erdoğan, görevden alınan belediye başkanlarına yönelik, "Seçilmiş başkanlar değil, örgütün atadığı ne idiği belirsiz tipler" ifadelerini kullandı.

Erdoğan şu açıklamada bulunmuştu:

"Türkiye, Kandil'deki terör baronlarının körüklediği kanlı ve kalleş ölüm tezgahını darmadağın etmekte kararlıdır, bundan da geri adım atmayacaktır. Ülkemizde, sivil siyasetin meşru kapıları ardına kadar açıkken, hileli yöntemlerle bölücü örgüte kuklalık yapanlara müsamaha gösterilmesi asla beklenemez. Seçilmiş başkanlar değil, örgütün atadığı ne idiği belirsiz tipler tarafından yönetilen belediyelerin şehirleri yerine terör örgütüne hizmet edeceği izahtan varestedir."

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