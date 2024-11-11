Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Riyad'da bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.
Cumhurbaşkanı, toplantı sonrasında da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü.
Zirvenin yapıldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA
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