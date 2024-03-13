DEM Parti'den Demirtaş açıklaması: Onur kırıcı ve hukuksuz dayatmayı reddediyoruz

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla başlatılan üst aramasını protesto amacıyla bugün görüşe çıkmadı. Avukatları yaptıkları açıklamada, Demirtaş'a her görüş öncesi ve sonrasında kameralar önünde üst araması dayatıldığını belirtti.

Demirtaş'a yönelik dayatmaya DEM Parti bir açıklama ile tepki gösterdi. DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun açıklama şöyle:

"Edirne Cezaevi'nde hukuksuz şekilde rehin tutulan yoldaşımız Selahattin Demirtaş’a, görüşlere gidip gelirken onur kırıcı üst araması uygulamasının dayatılmaya başlandığı avukatları tarafından kamuoyuna duyurulmuştur. Demirtaş’a yönelik bu onur kırıcı ve hukuksuz dayatmayı reddediyoruz. Seçim çalışmalarımızın engellenmesini de amaçlayan cezaevlerindeki artan bu baskıların sorumluluğunun Adalet Bakanlığı ve iktidarda olduğunu ifade ediyoruz.

'İKTİDAR ACZİYET İÇİNDE'

DEM Parti olarak, seçim çalışmalarımızı seçilmişlerimizin ve tutsak arkadaşlarımızın da katıldığı bir kampanyayla yürütmekteyiz. Seçim çalışmaları başladığından bu yana halkımızın her alanda partisini sahiplenmesi karşısında siyasi acziyet yaşayan iktidar her türlü hukuksuzluğu devreye koymaktadır. Ancak bilinmelidir ki insanlık onuruna aykırı olan bu hukuksuzluklar ile DEM Parti durdurulamaz.

Demirtaş’a ve cezaevlerindeki arkadaşlarımıza karşı artan insanlık dışı uygulamaların bir an önce son bulması çağrısı yapıyoruz. Demokratik muhalefeti ve kamuoyunu da bu hukuksuzluklara karşı çıkmaya ve birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz."