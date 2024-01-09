DEM Parti'den AKP'ye ret, CHP'ye sitem: Murat Kurum’u desteklemek gibi bir tercihimiz söz konusu olamaz

Türkiye’nin merakla beklediği seçime 82 gün kaldı.

Yeni yıl ile birlikte siyasi partilerde hareketlilik yaşanırken, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için hazırlıklar yapılıyor.

Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Sezai Temelli, partisinin seçimde İstanbul’a izleyeceği yola ilişkin konuştu.

Sezai Temelli, AKP’nin adayı Murat Kurum’u desteklemek gibi bir seçeneklerinin olmayacağını belirtti.

Temelli ayrıca CHP’nin kendilerine Antalya’da salon vermemesini de eleştirdi.

Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’a konuşan Temelli şu cümleleri sarf etti:

“Murat Kurum olmayacaktı da kim olacaktı? Aday adaylarının birbirlerinden farkı yoktu. Hepsi Erdoğan’ın görevlendirmesiyle var olan, kendi inisiyatifleri olmayan siyasetçiler.

Erdoğan Murat Kurum’u tercih etti. Şehir ve planlama konusunda İstanbul'un başına nasıl bir çorap öreceklerse Murat Kurum maharetiyle örmek istiyorlar demek ki. Kurum’un imar meselesine, kent meselesini nasıl yaklaştığı ortada. Erdoğan’ın İstanbul'a yaklaşımına en uygun akıl Murat Kurum. İstanbul'da büyük bir deprem riski var. Fakat biz biliyoruz ki Kurum’un deprem meselesine yaklaşımı kentsel rant üzerine kurulu. Yani Murat Kurum tercihi şaşırtmadı.

‘AKLINI FAZLASIYLA RANTA KAPTIRMIŞ’

Murat Kurum’u desteklemek gibi bir tercihimiz söz konusu olamaz. Zaten kendi adaylarımızla girmeyi önceliyoruz. Kent uzlaşımında da önceliğimiz kent hakları. Bizim antikapitalist duruşumuz zaten kent haklarını bir bütün olarak savunmaktan geçiyor. Aklını fazlasıyla ranta kaptırmış, kapitalizmin en vahşi biçimiyle kente yaklaşan bir yolla buluşmamız mümkün değil.

‘BATIDA ADAY ÇIKARACAĞIZ, KENT UZLAŞISI BAŞKA ADAYI İŞARET EDERSE ADAYIMIZI GERİ ÇEKERİZ’

Temelli, “Yerel seçimlerde batı kentlerinde aday çıkarıp çıkarmayacağınız merak ediliyor. Kararınızı ne zaman açıklayacaksınız?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Aslında açıkladık. Batıda aday çıkaracağız. Ama bir kentte başka bir aday üzerinde kent uzlaşısı sağlanmışsa orada aday çıkarmayacağız. Çıkardıysak geri çekeceğiz. Bu kadar net.”

‘BELEDİYENİN CHP’DE OLMASIYLA AKP’DE OLMASININ BİR FARKI OLMADIĞINI ANTALYA’DA GÖRDÜK’

Eş Genel Başkanımız gereken yanıtı verdi Antalya’da. Şunu anladık ki sorun CHP ya da AKP sorunu değil. Belediyenin CHP’de olmasıyla AKP’de olmasının bir farkı olmadığını Antalya’da gördük. Karşı karşıya olduğumuz bir salon meselesi değil, bir zihniyet meselesi. Sorun DEM Parti’ye yaklaşım sorunu. Kürt halkına, Kürt sorununa, tecride, kayyıma yaklaşım sorunu.”

ANTALYA'DA NE OLMUŞTU?

Antalya 1’inci Olağanüstü İl Kongresi için şehrin CHP'li belediyesinden salon talep eden DEM Parti, salon alamadı.

Kongrede bu durumu eleştiren Bakırhan şunları söylemişti:

"Şimdi size soruyorum? Ya Allah aşkına bir partinin Eş Genel Başkanı geliyor, Antalya'da kongre yapabileceğimiz 50 tane salon var, gelip bir düğün salonunda kongre yapıyoruz. Oyumuzu alacaksın, oyumuzla saltanat kuracaksın, ama Kürtler salon bile talep ettiği zaman vermeyeceksin! Antalya’da sizin huzurunuzda sesleniyorum; biz işbirliği de yaparız, güç birliği de yaparız, biz sizin yararınıza da olan her masada da otururuz. Burada bir problem yok. Ama biz asla bir faşiste, ırkçıya, bize selam vermeyene salon vermeyene oyumuzu vermeyiz. CHP’li arkadaşlar da burada. Genel Merkezleri'yle de görüşeceğiz. Bunu da burada ilan ediyoruz. Bizi yok sayan, insan yerine koymayan, bize AKP ve MHP gibi yaklaşan insanlara ne oy ne de işbirliği yapmayacağımızı buradan ilan ediyorum.”

Kaynak: Gerçek Gündem