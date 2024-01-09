Akşener 'oyumuz düşerse bırakırım' dedi mi? İYİ Parti'den jet açıklama!

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Meral Akşener’in başkanlığında 31 Mart yerel seçimine dönük aday ve strateji belirleme hazırlıklarının değerlendirildiği toplantılarından birini daha yaptı. Toplantıda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Eğer 14 Mayıs’taki oyumuzu koruyamazsak, o oy oranımızın altına düşersek ben yokum. Ben giderim” dediği iddia edildi.

İYİ PARTİ'DEN JET AÇIKLAMA

Akşener'in kullandığı iddia edilen ifadeler parti tarafından yalanlandı. Parti tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı haber sitelerinde 8 Ocak tarihli Genel İdare Kurulu (GİK) toplantımızda, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in, “Eğer 14 Mayıs’taki oyumuzun altında kalırsak ben yokum, giderim” şeklinde bir ifade kullandığı iddiası yer almaktadır. Bu iddia, gerçek dışı olup Genel Başkanımızın böyle bir ifadesi kesinlikle olmamıştır. Bununla birlikte daha önce farklı il ziyaretlerinde kamuoyuna açıkça ifade ettiği üzere seçimdeki sorumluluğunun kendisine ait olduğu yönündeki ilkesel tutumu dışında ortaya konulan bu iddialar partimize yönelik yeni bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır. Kamuoyunu doğru yönlendirebilmek adına gerçek dışı bu iddialara karşı hassas olunması gerektiğini hatırlatmak isteriz."

Saygılarımızla.

Medya İlişkileri Başkanlığı