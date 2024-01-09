'Ekrem İmamoğlu, Başak Demirtaş'ı aramış; neden tepkilere seyirci kalıyorlar?'

Karar yazarı Akif Beki, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a başsağlığı dilemediği iddiasıyla başlayan tartışmaları köşesine taşıdı.

Beki, İmamoğlu'nun aslında Demirtaş ailesine başsağlığı dilediğini duyurdu.

"İmamoğlu, eşi Dilek Hanım'la birlikte Başak Demirtaş'ı aramış. Kayınpederinin vefatından dolayı üzüntü ve taziyelerini iletmişler. Babasının cenazesine katılma iznine minnet etmeyen hapisteki Selahattin Demirtaş'a da selam göndermişler" ifadesini kullanan gazeteci, bu gerçeğin DEM Parti kamuoyunda da bilindiğini kaydetti:

"Bir, iki yoklamada hemen öğrendim. Hayır, gayet de iyi biliniyor, sır değil. Öyleyse tepkilere seyirci kalmak yerine neden duyurmuyorlar? Ve herkes taziye diledi de bir İmamoğlu, korkusundan dilememiş gibi niye kızıyorlar?

'HERHALDE İMAMOĞLU DA AKSİNİ BEKLEDİ'

Muhtemelen iki sebeple... Bir; taziye için Başak Hanım'ı aradığını duyurmak İmamoğlu'na düşer, diye. Herhalde İmamoğlu da aksini bekledi. Hedefe konacağını, tepki göreceğini öngörememiştir. Karşı tarafın, taziye dilemediği bilgisini düzelterek sessiz kalmayacağına güvenmiş olmalı. Bir teşekkürle bunun paylaşılacağını, onun da tepkilerin önünü keseceğini filan sanmıştır.

Fakat aramış da sanki kamuoyundan saklıyor, duyulmasını istemiyormuş gibi görününce daha çok rahatsız etti. Böyle bir iletişim kazasından kaynaklanıyorsa büyümez, karşılıklı izah ve anlayışla toparlanır. (...)"

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