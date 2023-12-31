Babasını kaybeden Demirtaş ilk kez konuştu: Yasımı cezaevinde tutacağım

Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi. Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Selahattin Demirtaş'ın cenazeye katılmayacağını, cenazenin bugün Mardin Kapı Mezarlığı'nda toprağa verileceğini açıkladı.

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Babasını kaybeden Demirtaş ilk kez konuştu: Yasımı cezaevinde tutacağım

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş, 2022 yılının kasım ayında kalp krizi geçirmiş.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan oğlu Demirtaş, sabaha karşı yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır’a getirilmişti. Demirtaş, yoğun bakım odasında babası ile görüştürüldükten sonra Edirne’ye götürülmüştü.

Tahir Demirtaş'ın yaşamını yitirdiği açıklandı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ CENAZEYE KATILMAYACAK

Artı Gerçek'te yer alan habere göre; Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Selahattin Demirtaş'ın cenazeye katılmayacağını, cenazenin bugün Mardin Kapı Mezarlığı'nda toprağa verileceğini açıkladı.

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DEMİRTAŞ: YASIMI CEZAEVİNDE TUTACAĞIM

Kobane davasından yargılanan ve haksız şekilde tutuklu olmasını protesto edeceğini belirten Selahattin Demirtaş, Adalet Bakanlığı'ndan herhangi bir talepte bulunmayacağını açıkladı.

Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, Demirtaş'ın, babasının cenaze törenine katılması için gerekli işlemleri yapmaya giden avukatlarına, “Bunlardan bir şey istemeyeceğim. Yasımı cezaevinde tutacağım. Başvuru yapmayın” dediği kaydedildi.

ERKAN BAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı:

"Önceki Dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın değerli babası Tahir Demirtaş’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Başta siyasi tutsak olarak cezaevinde tutulan Selahattin Demirtaş ve kederli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."

KILIÇDAROĞLU MESAJ PAYLAŞTI

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Sayın Selahattin Demirtaş'ın vefat eden babası Tahir Demirtaş'a Allah'tan rahmet diliyor, Demirtaş ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem

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