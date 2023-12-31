Yılbaşı öncesi operasyon: 300 litre kaçak alkol ele geçirildi
Yeni yıl öncesi harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 300 litre kaçak alkol ele geçirdi.
Gaziantep'te jandarma ekiplerinin yılbaşı öncesi yaptığı operasyonlarda 300 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı gecesi sahte/kaçak alkole bağlı ölümlerin önüne geçmek amacıyla çok sayıda çalışma yaptı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde Şahinbey ilçesindeki 2 adrese operasyon düzenlendi.
Baskın yapılan adresteki aramalarda 300 litre kaçak alkol, 420 adet satışı yasaklanan cinsel içerikli ürün, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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