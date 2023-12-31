Yılbaşı öncesi operasyon: 300 litre kaçak alkol ele geçirildi

Yeni yıl öncesi harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 300 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Son Güncelleme:
Yılbaşı öncesi operasyon: 300 litre kaçak alkol ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin yılbaşı öncesi yaptığı operasyonlarda 300 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı gecesi sahte/kaçak alkole bağlı ölümlerin önüne geçmek amacıyla çok sayıda çalışma yaptı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde Şahinbey ilçesindeki 2 adrese operasyon düzenlendi.

Baskın yapılan adresteki aramalarda 300 litre kaçak alkol, 420 adet satışı yasaklanan cinsel içerikli ürün, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Gaziantep Operasyon
Son Güncelleme:
Çiğ sütte özel hijyen kuralları için uyum süresi uzatıldı Çiğ sütte özel hijyen kuralları için uyum süresi uzatıldı
Ölümlü Dünya 2 filmi elde ettiği gelirle dudak uçuklattı! Rakam bir ilk Ölümlü Dünya 2 filmi elde ettiği gelirle dudak uçuklattı! Rakam bir ilk
Varlık yönetimi devi de iflas etti: Kayıp 64 milyar dolardan fazla Varlık yönetimi devi de iflas etti: Kayıp 64 milyar dolardan fazla
Türk tatilcilerden Midilli'ye 'yeni yıl' akını Türk tatilcilerden Midilli'ye 'yeni yıl' akını
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de yaşamak için en iyi iller açıklandı Türkiye'de yaşamak için en iyi iller açıklandı
2024 yılı için ehliyet ve pasaport harçları belli oldu 2024 yılı için ehliyet ve pasaport harçları belli oldu
Süper Kupa krizi: Erdoğan’ın Büyükekşi'ye sorduğu sorular ortaya çıktı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiası dikkat çekti Süper Kupa krizi: Erdoğan'ın Büyükekşi'ye sorduğu sorular ortaya çıktı
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İl il hava durumu... Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Kulis: Erdoğan, Yeniden Refah'ı ikna edemedi; bütçesine 'hayır' oyu vermelerine de hayli kızmış Kulis: Erdoğan, Yeniden Refah'ı ikna edemedi