Yılbaşı öncesi operasyon: 300 litre kaçak alkol ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin yılbaşı öncesi yaptığı operasyonlarda 300 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı gecesi sahte/kaçak alkole bağlı ölümlerin önüne geçmek amacıyla çok sayıda çalışma yaptı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde Şahinbey ilçesindeki 2 adrese operasyon düzenlendi.

Baskın yapılan adresteki aramalarda 300 litre kaçak alkol, 420 adet satışı yasaklanan cinsel içerikli ürün, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA