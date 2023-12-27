DEM Parti yeni grup başkanvekillerini belirledi

DEM Parti, Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Muş Milletvekili Sezai Temelli'yi yeni Grup Başkanvekilleri olarak görevlendirdi.

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DEM Parti yeni grup başkanvekillerini belirledi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), yeni TBMM Grup Başkanvekillerini belirledi.

DEM Parti'den yapılan açıklamada "Bugün kapalı yapılan Meclis Grup toplantısında Kars Milletvekilimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Muş Milletvekilimiz Sezai Temelli yeni Grup Başkanvekillerimiz olarak görevlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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