O hakim ve savcılar hakkında yargılama izni çıkmıştı: HSK'ya 'görevden alın, yurt dışına çıkış yasağı koyun' talebi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından, Adnan Oktar Cemaati ile irtibatlı oldukları ileri sürülen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi eski başkanı Reyhan Yaman, mahkemenin üyeleri Ahmet Mahnaoğlu, Derya Bayburtluoğlu, dairenin eski savcısı Ali Parlar ve eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı vekili Önder Yaman hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verilmesi talep edildi.

Yerel mahkemenin, Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 215 sanığa, beraatten 9 bin 803'er yıl hapse kadar değişen oranlarda verdiği kararı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin Mart 2022’de tespiti dikkat çekiciydi. Daire, yerel mahkemenin açılmamış davalar hakkında hüküm kurduğunu ve bu hükmün de hukuka aykırılık hallerinden kabul edildiğini kararında kaydetmişti. Bazı sanıklar hakkında uzlaşma prosedürü uygulanmadan karar verildiği kaydedilirken; “örgüt üyeliği”, “örgüt yöneticiliği”, “siyasi ve askeri casusluk”, “cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar”, “FETÖ örgütüne yardım” gibi diğer suçlar yönünden eksik kovuşturma ile hatalı değerlendirme sonucu hüküm kurulması nedeniyle verilen kararı usulden bozmuştu. İstinaf, bozma kararıyla birlikte tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak 68 sanığın tahliyesine karar verilmişti.

ÜST DÜZEY YARGI MENSUPLARI HAKKINDA YARGILAMA İZNİ ÇIKTI

Mahkemenin, örgütün üst düzey yöneticileri hakkındaki tahliye kararının ardından, Adnan Oktar davasında müşteki avukatları, HSK’ya şikayette bulundu. Soruşturma başlatan HSK 1. Ceza Dairesi, dönemin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi başkanı, üyeleri, savcısı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili’nin, tahliye kararının verildiği istinaf süresinde olağandışı artış gösteren çok sayıda telefon görüşmesi, HTS ve baz istasyonundan alınan sinyallerin çakıştığını tespit etti. Daha sonra HSK 1. Ceza Dairesi’nin hazırladığı dosyayı HSK 2. Dairesi’ne gönderdiği ve yapılan inceleme neticesinde de hakkında soruşturma yürütülen yargı mensuplarının görevden el çektirmeleri talebiyle yargılanmalarına karar verildiği ortaya çıktı.

HSK’nın 21 Aralık’ta yayımlanan Güz Kararnamesi’yle de Adnan Oktar Cemaati ile irtibatlı oldukları ileri sürülen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Başkanı Reyhan Yaman Bakırköy Hakimliğine görevlendirdi; eşi Anadolu Adliyesi Başsavcı Vekili Önder Yaman, düz hakim olarak Bakırköy Adliyesi’ne atandı.

“GÖREVDE KALMALARI KABUL EDİLEMEZ” DEYİP YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI İSTENDİ

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasının müştekilerinden Özkan Mamati’nin Avukatı Eser Çömlekçioğlu, yaşanan gelişmelerin ardından HSK 1. Ceza Dairesi’ne yeni bir talepte bulundu.

Söz konusu hakim ve savcılar hakkında soruşturma izni çıkmasını ve Güz Kararnamesi ile görev yerlerinin değiştirilmesini hatırlatan Çömlekçioğlu, “Şüpheli yargı mensuplarının haklarında somut deliller neticesinde yürütülecek yargılamanın tamamlanmasına kadar geçen sürede görevde kalmaları kabul edilemez bir durumdur” dedi. Çömlekçioğlu, ismi geçen yargı mensupları hakkında yurtdışı çıkış yasağı kararı verilmesini talep etti.