DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Eş Başkan adayı gözaltına alındı

DEM Parti'nin en güçlü olduğu yerlerden olan Diyarbakır'da belediye Eş Genel Başkan adayı olan Doğan Hatun gözaltına alındı.

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DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Eş Başkan adayı gözaltına alındı

DEM Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayları Serra Bucak ve Doğan Hatun gözaltına alındı.

Doğan Hatun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Şuan Amed Büyükşehir ve ilçe belediye eş başkanları olarak Koşuyolu köprüsünde gözaltına alınıyoruz" dedi.

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