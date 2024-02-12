DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Eş Başkan adayı gözaltına alındı
DEM Parti'nin en güçlü olduğu yerlerden olan Diyarbakır'da belediye Eş Genel Başkan adayı olan Doğan Hatun gözaltına alındı.
DEM Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayları Serra Bucak ve Doğan Hatun gözaltına alındı.
Doğan Hatun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Şuan Amed Büyükşehir ve ilçe belediye eş başkanları olarak Koşuyolu köprüsünde gözaltına alınıyoruz" dedi.
Şuan Amed Büyükşehir ve ilçe belediye eş başkanları olarak Koşuyolu köprüsünde gözaltına alınıyoruz— Doğan Hatun (@doganhatundbb) February 12, 2024
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