Davutoğlu'nun 'pişmanlığına' CHP'den bir tepki daha: 'Ayrı listeden girseymiş de oy oranını görseymiş'

Seçimde CHP listelerinden Meclis'e 10 vekil gönderen Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, çarpıcı bir itirafta bulunmuş, seçim döneminde İYİ Parti, DEVA Partisi ve Saadet Partisi ile ittifak görüşmeleri yaptığını ifade eden Davutoğlu, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. 'Bu sağ seçmen CHP’ye oy vermez beraber olalım' dedim" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'DEN BİR TEPKİ DAHA

Davutoğlu'nun açıklamalarına CHP içerisinde tepkiler artarak devam ediyor.

Son olarak Ahmet Davutoğlu’nun CHP’yle yaptıkları seçim ittifakıyla ilgili sözlerine ilişkin açıklamada bulunan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Davutoğlu, keşke ayrı listeden girseymiş herkes de oy oranını görseymiş. Bizim arzumuz da oydu; farklı listelerden girerek herkesin oy oranının da belli olması gerekiyordu” dedi.

"EN ÇOK FEDAKARLIĞI DAVUTOĞLU DEĞİL CHP YAPMIŞTIR"

Ağbaba, Davutoğlu’nun “En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti” ifadelerine ilişkin de şunları söyledi:

“Seçim geçti ama keşke böyle bir pişmanlık yaşamasaymış Davutoğlu, keşke ayrı listeden girseymiş herkes de oy oranını görseymiş. İttifak ortağımızla ilgili çok yorum yapmayı doğru bulmam ama bizim arzumuz da oydu; farklı listelerden girerek herkesin oy oranının da belli olması gerekiyordu. Burada herkes şahit ki en çok fedakarlığı Davutoğlu değil CHP yapmıştır. Fedakarlık aranıyorsa listelere bakmak mümkün. Kutlanması gereken birisi varsa da CHP’nin örgütüdür.” (ANKA)