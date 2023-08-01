Davutoğlu'nun 'pişmanlığına' CHP'den bir tepki daha: 'Ayrı listeden girseymiş de oy oranını görseymiş'

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun 'En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti' ifadelerine tepki göstererek; 'Keşke ayrı listeden girseymiş herkes de oy oranını görseymiş' dedi.

Davutoğlu'nun 'pişmanlığına' CHP'den bir tepki daha: 'Ayrı listeden girseymiş de oy oranını görseymiş'

Seçimde CHP listelerinden Meclis'e 10 vekil gönderen Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, çarpıcı bir itirafta bulunmuş, seçim döneminde İYİ Parti, DEVA Partisi ve Saadet Partisi ile ittifak görüşmeleri yaptığını ifade eden Davutoğlu, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. 'Bu sağ seçmen CHP’ye oy vermez beraber olalım' dedim" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'DEN BİR TEPKİ DAHA

Davutoğlu'nun açıklamalarına CHP içerisinde tepkiler artarak devam ediyor.

Son olarak Ahmet Davutoğlu’nun CHP’yle yaptıkları seçim ittifakıyla ilgili sözlerine ilişkin açıklamada bulunan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Davutoğlu, keşke ayrı listeden girseymiş herkes de oy oranını görseymiş. Bizim arzumuz da oydu; farklı listelerden girerek herkesin oy oranının da belli olması gerekiyordu” dedi.

"EN ÇOK FEDAKARLIĞI DAVUTOĞLU DEĞİL CHP YAPMIŞTIR"

Ağbaba, Davutoğlu’nun “En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti” ifadelerine ilişkin de şunları söyledi:

“Seçim geçti ama keşke böyle bir pişmanlık yaşamasaymış Davutoğlu, keşke ayrı listeden girseymiş herkes de oy oranını görseymiş. İttifak ortağımızla ilgili çok yorum yapmayı doğru bulmam ama bizim arzumuz da oydu; farklı listelerden girerek herkesin oy oranının da belli olması gerekiyordu. Burada herkes şahit ki en çok fedakarlığı Davutoğlu değil CHP yapmıştır. Fedakarlık aranıyorsa listelere bakmak mümkün. Kutlanması gereken birisi varsa da CHP’nin örgütüdür.” (ANKA)

Etiketler
Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP Veli Ağbaba
Ünlü burger zinciri iflas ediyor! Peş peşe şube kapatmaya başlamıştı… Ünlü burger zinciri iflas ediyor! Peş peşe şube kapatmaya başlamıştı…
DEVA Partisi ittifaka kapılarını 'şimdilik' kapattı DEVA Partisi ittifaka kapılarını 'şimdilik' kapattı
A'dan Z'ye SBK ve karanlık ilişkileri: Nasıl kaçtı, kirli ağda kimler yer aldı? Nasıl kaçtı, kirli ağda kimler yer aldı?
Dev firma iflas bayrağı çekti! Bursa merkezli tekstil devi iflas etti Dev firma iflas bayrağı çekti! Bursa merkezli tekstil devi iflas etti
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Demirtaş açıkladı: Dolar neden çakılı kaldı? Dolar neden çakılı kaldı?
İslam Memiş'ten dolar yatırımcılarına uyarı: Mutlaka tepki verir İslam Memiş'ten dolar yatırımcılarına uyarı
Onlarla sakın tartışmayın! Sakin kalamayan kavgacı 5 burç belli oldu Sakin kalamayan kavgacı 5 burç belli oldu
Hiçbir kanal İbo Show'u istemedi: İbrahim Tatlıses çareyi böyle buldu Hiçbir kanal İbo Show'u istemedi: İbrahim Tatlıses çareyi böyle buldu
26 yıllık Türk firması iflas etti. Çalışanlar işsizler kervanına katılıyor 26 yıllık Türk firması iflas etti. Çalışanlar işsizler kervanına katılıyor