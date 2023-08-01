DEVA Partisi ittifaka kapılarını 'şimdilik' kapattı

Yerel seçimler yaklaşırken, DEVA Partisi cephesinden 'ittifak' açıklaması geldi. Genel Başkan Yardımcısı Şahin, 'şimdilik' ittifaka kapılarını kapattı.

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DEVA Partisi ittifaka kapılarını 'şimdilik' kapattı

Yerel seçimlere yaklaşılırken, seçimler için ittifak tartışmaları da gündemde yerini almaya devam ediyor. Konuya ilişkin bir açıklama da DEVA Partisi cephesinden geldi.

Cumhuriyet’ten Mehmet Oflaz’a konuşan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin “Şu an itibariyle ittifak düşünmüyoruz” açıklamasında bulundu.
Şahin açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Ancak doğal olarak her siyasi parti belde, ilçe, il merkezi ve büyükşehirlerde kendi adayını çıkartma arzusu içerisinde hareket etmelidir. Bu tabii olan bir durumdur.

Lakin seçim takvimi yaklaştığında il bazında çalışmalar yetkili kurullar aracılığıyla yapılır ve o günün şartlarına uygun olarak her seçim bölgesinde seçimlere ne şekilde gideceğimizi o tarihte belirleriz.”

'ŞİMDİDEN KALIN DÜĞÜM ATMANIN KİMSEYE FAYDASI YOK'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’nun ‘yerel seçim’ açıklamalarını değerlendiren Şahin, “Siyasette şimdiden kalın düğüm atmanın kimseye bir faydası yoktur.

Süreç nasıl şekillenir bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Lakin son seçimlerde olduğu gibi Türkiye’nin genelinde bir siyasi parti ile ittifak içerisinde seçimlere girmeyi şu an itibariyle düşünmüyoruz” dedi.

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DEVA Partisi Saadet Partisi İttifak Yerel Seçim
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