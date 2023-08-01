Tutuklu TİP milletvekili Can Atalay tecavüzcü öğretmeni Adalet Bakanı'na sordu

Tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, Hatay'ın Akçaova köyünde 10 öğrencinin cinsel istismar davasında 158 yıla yakın hapis cezası verilen sanığın karar duruşması öncesinde tahliye edilmesinin ardından firar etmesini TBMM gündemine taşıdı. Atalay, “Tutuksuz yargılamanın şartları mevcut olmamasına karşın; tutuksuz yargılama kararı veren ve çocukları riske atan, sanığın firar etmesinin yolunu açarak yargılama sonucu hükmedilen cezayı çekmesine mâni olan Mahkeme heyetindeki hakimler ve savcı hakkında HSK tarafından bir inceleme başlatılacak mıdır? Mahkeme heyetinin hukuka aykırı tutuksuz yargılama kararının gerekçesi nedir" diye sordu.

TİP’in tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay, Hatay'ın Akçaova köyündeki bir okulda 10 öğrencinin istismar edilmesi davasında failin tutuksuz yargılanmasını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Atalay, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle TBMM Genel Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde şunları kaydetti:

"KARAR DURUŞMASINDAN ÖNCE MAHKEME HEYETİ TARAFINDAN TAHLİYE"

"Gazeteci Seyhan Avşar Hatay merkeze bağlı Akçaova Köyü’nde yaşanan istismar olaylarını ve hukuka aykırı usullerle işletilen yargılamayı kamuoyunun gündemine taşımıştır. Sözü edilen ilkokulda beden eğitimi öğretmeni Murat Sağıroğlu’nun öğrencilerini darp ederek cinsel istismarda bulunduğu, müstehcen fotoğraflarını ve istismar görüntülerini kayda alarak çocukları tehdit ettiği, istismar sonucu hamile kalan bir kız çocuğunu arkadaşının kliniğinde kürtaj yaptırdığı, görüntüler ile tehdit ettiği çocukları öğretmen arkadaşları ve kuzenine pazarladığı; Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yürütülen yargılamaya konu olmuştur.

Dava dosyasında çocukları tehdit ederek istismara zorladığı görüntülerin kaydını içeren, hafıza kartı da mevcutken, istismara uğrayan 10 öğrencinin ifadeleri istismar suçunun oluştuğuna yönelik herhangi bir şüphe bırakmazken, 18 yaşından küçük olan öğrencileri ile rızaları doğrultusunda birlikte olduğunu ifade eden sanık Murat Sağıroğlu’nun ikrarı da dosyada mevcutken; karar duruşmasından önce mahkeme heyeti tarafından tahliye edilmiştir.

Çocukların güvenliğine dair ciddi risk barındıran bu tahliye; suçun somut olarak ortaya konduğu ve katalog suçların mevcudiyetine rağmen gerçekleştirilmiş ve Ceza Muhakemesi Kanunu md.100’de hükmedilen tutuklama nedenlerine aykırı olarak yapılmıştır. Sanık Murat Sağıroğlu, 6 Şubat depremlerindeki kaostan yararlanarak kayıplara karışmıştır. Öğretmenler Murat Sağıroğlu, Engin Y., İbrahim O., Abdullah A., Murat O. ile Sağıroğlu’un kuzeni Özmen Ö. hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun basit cinsel istismarı”, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal', 'Reşit olmayanla cinsel ilişki', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından yürütülen yargılamada Sağıroğlu hakkında 158 yıla yakın hapis cezası verilmiştir."

"MAHKEME HEYETİNİN HUKUKA AYKIRI TUTUKSUZ YARGILAMA KARARININ GEREKÇESİ NEDİR?"

Can Atalay, Bakan Tunç'a şu soruları yöneltti:

“Tutuksuz yargılamanın şartları mevcut olmamasına karşın; tutuksuz yargılama kararı veren ve çocukları riske atan, sanığın firar etmesinin yolunu açarak yargılama sonucu hükmedilen cezayı çekmesine mâni olan Mahkeme heyetindeki hakimler ve savcı hakkında HSK tarafından bir inceleme başlatılacak mıdır?

Mahkeme heyetinin hukuka aykırı tutuksuz yargılama kararının gerekçesi nedir?

İstismar mağduru çocuklar hakkında Çocuk Koruma Kanunu kapsamında tedbir kararı verilmiş midir?”

Kaynak: ANKA