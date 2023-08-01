İYİ Parti'de istifa dilekçeleri verildi, genel merkez yönetimi düşürdü!

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi 30 kişiden 20’si yönetimden istifa dilekçesi verdi. Buna istinaden İYİ Parti Genel Merkezi tarafından yönetim düşürüldü.

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İYİ Parti'de istifa dilekçeleri verildi, genel merkez yönetimi düşürdü!

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 3’te 2’si yönetimden istifa edince yönetim düştü.

Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Muratlı İlçe Yönetim Kurulu Üyesi 30 kişiden 20’si yönetimden istifa dilekçesi verdi. Buna istinaden İYİ Parti Genel Merkezi tarafından yönetim düşürüldü.

YENİ BAŞKAN GÖREVLENDİRİLMESİ BEKLENİYOR

İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa edenlerin partiye üyeliklerinin sürdüğü de belirtildi. Diğer taraftan, yönetimi düşen İYİ Parti İlçe Başkanı Eşref Bozkurt'un yerine önümüzdeki günlerde yeni başkan görevlendirmesi yapılması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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