ABD'de yargılanıyordu: Sezgin Baran Korkmaz hakkında tahliye kararı

Adı hileli satışlar, 'modern tefecilik' ve mafyayla ilişkisi olduğu iddialarıyla gündeme gelen SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında birçok suç duyurusu yapıldı. Onlardan biri de ABD'de yaşayan iş insanı Bora Jet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'ndan geldi. Ayaslı, firmasının Korkmaz'a yapılan satışı ile ilgili "kapsamlı gasp" iddiasıyla ABD'de dava açtı. Amerika'nın Utah eyaletinde de vergide sahtecilik yapmaktan ceza alan bir şirketle ilişkisi olan Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'de kara para aklama suçundan hakkında soruşturma sürerken 5 Aralık 2020'de yurt dışına çıktı. 2 Mayıs 2021 tarihinde hakkında açılan soruşturmalar tamamlanan Korkmaz'ın 6 şirketi üzerinden 132 milyon dolar kara para akladığı gerekçesiyle 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz, ABD'ye iade edildi. Korkmaz, ABD'nin Utah eyaletinde "1 milyar dolarlık biodizel sahtekarlığına karıştığı, haksız bir şekilde vergi dairesinden teşvik olarak alınan parayı akladığı, para transferi dolandırıcılığı" iddialarıyla açılan davada tutuklandı. İddianamede Washakie Renewable Energy LLC şirketinin ortakları olan Jacob Kingston, Isaiah Kingston ve Levon Termendzhyan tarafından Plymouth, Utah'ta biodizel üretildiği beyan edilerek 1 milyar dolardan fazla vergi iadesi alındığı, Korkmaz ve işbirliği yaptığı bu kişilerin vergi dairesini dolandırarak aldıkları teşvik gelirleriyle lüks evler ve çeşitli emlaklar satın aldıkları kaydedildi.

"SAHTEKARLIKLA ELDE ETTİĞİ GELİRLE BORAJET, YAT, OTEL, VİLLA VE DAİRELER ALDI" İDDİASI

Korkmaz'ın, ABD Vergi Dairesi'nden (IRS) elde ettikleri yasadışı teşvik gelirleriyle Türkiye'de havayolu şirketi Borajet, ilaç firması Biofarma, şirketleri de satın aldıkları kaydedildi. ‘Sahtekarlık' yoluyla elde edilen gelirlerin ayrıca, ‘Queen Anne' isimli bir yat, Türkiye'de bir otel ve lüks villa ve apartman dairelerin satın alındığı kaydedildi. Bir villa ve daire satın almak için kullandıkları iddia edildiği belirtildi.

İddianamede, 2018 yılının başlarında Jacob Kingston ve Isaiah Kingston'ı, bazı üst düzey hükümet yetkilileri aracılığıyla federal soruşturmadan aleyhlerine açılan davalarından koruyabileceğini iddia ederek 6 milyon dolar dolandırdığı belirtildi. Ayrıca Korkmaz'ın Kingston ve Termendzhyan'a karşı devam eden ceza davasında, federal ajanlara ‘yanlış beyanlarda bulunduğu, Termendzhyan tarafından kontrol edilen bir banka hesabına gönderilen yaklaşık 38 milyon dolarlık banka havalesi konusunda yetkililere yalan söylediğinin' iddialar arasında yer aldığı belirtildi.

ABD'DEKİ DAVADA TAHLİYE EDİLDİ

Yargılama sürerken Sezgin Baran Korkmaz geçen hafta bir kez daha hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Korkmaz'ın tahliyesine hükmetti. Sezgin Baran Korkmaz'ın itirafçı olmak gibi bir kararı bulunmadığı belirtildi.

AYAKKABI BOYACILIĞINDAN HOLDİNG PATRONLUĞUNA

Kars'ın Digor ilçesinde 5 çocuklu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Sezgin Baran Korkmaz, ayakkabı boyacılığından holding patronluğuna yükseldiğini anlatmıştı. Girişimciliğe madeni yağ fabrikası satın alarak başlayan 2009 yılında Bereket Öner'in maddi sıkıntıya düşmesinden sonra "Sincan Styropor"un makinalarını alarak, Bursa Kestel’deki Komak Isı Yalıtım bünyesinde çalıştırmaya başladı. Korkmaz'ın tesisinde ve aynı konuda faaliyet gösteren Çorlu'daki tesisinde yangın çıktı, bu yangınları sigortadan para almak için kendisinin çıkardığı iddia edildi.

HAKKINDAKİ İDDİALAR

2020'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ancak Korkmaz da dahil bunların 8'i yurtdışındaydı. Sadece Kâmil Feridun Özkahraman isimli 1 kişi tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, akılalmaz bir yöntemle işlediği dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçundan hapse mâhkum edildi. Yargıtay, Korkmaz’a verilen 5 yıl 10 ay, aleyhinde ifade verdiği gerekçesiyle Korkmaz’ın kendisini vurdurduğunu söyleyen eski ortağı Bereket Öner’e verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezalarını onadı. Korkmaz ve Öner’in, bir iş insanını borçlandırmak için kurye kıyafeti diktirdikleri kişiyi evine yolladıkları, sahte kuryenin dergi teslimi karşılığında iş insanının imzasını aldığı, bu imzanın da daha sonra senet üzerinde kullanıldığı anlaşıldı. Bu yöntemle 2011’de 12 milyon 860 bin lira borçlandırılan ve iş yerine haciz işlemi yapılan iş insanının avukatlarının ve emniyetin takibiyle suç ortaya çıkartıldı. Korkmaz’ın, 2011’de görevdeki bir MİT Müsteşar Yardımcısı’nın aracılığıyla tanıştığı iş insanının talebi üzerine olaya dahil olarak dolandırıcılık suçunu işlediği öne sürüldü. Yargıtay, Korkmaz, eski ortağı Bereket Öner, sahte kurye olarak suça dahil olan Murat U. ve Seran K. hakkında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği cezaları onadı.