Moskova’da bir binaya 2 gün içinde ikinci dron saldırısı

Rusya Savunma Bakanlığı, başkent Moskova’ya dronlarla saldırı gerçekleştirildiğini ve saldırının arkasında Ukrayna’nın olduğunu iddia etti. Saldırıların hedefi olan Moskova’daki bir binaya 2 gün içerisinde ikinci kez dron saldırısı gerçekleştirilmiş oldu.

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Rusya ve Ukrayna arasına 24 Şubat 2022’de başlayan savaş devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova’ya gece boyunca dronlarla saldırı gerçekleştirildiğini ve saldırının arkasında Ukrayna’nın olduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında fırlatılan dronlardan 2 tanesinin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği kaydedildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin Moskova’nın gece saatlerinde birçok insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını aktardı. Rus ordusunun dronları imha etmesinin ardından Ukrayna tarafından fırlatılan bir dronun Moskova Şehir Kompleksleri’nde bulunan bir gökdelenin 21. katına isabet ettiğini söyleyen Sobyanin, Moskova’daki bu binanın 2 gün içerisinde ikinci kez dron saldırısına uğradığını sözlerine ekledi.

Saldırılarda yaralanan olmazken, Ukrayna tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

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