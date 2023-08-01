Balıkesir’de 145 kişi gözaltına alındı

Balıkesir’de Asayiş Şube ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 145 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 83 şahıs tutuklandı. Operasyonlar esnasında toplam 38 ateşli silah ve 110 fişek ele geçirildi.

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Balıkesir’de 145 kişi gözaltına alındı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 145 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 83 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 28 adet ruhsatsız tabanca ve 105 adet fişek, 8 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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Balıkesir Gözaltı
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