Türkiye'den Endonezya'ya 300 milyon dolarlık İHA

Endonezya Savunma Bakanlığı, Türkiye'den 300 milyon dolar değerinde 12 adet yeni insansız hava aracı satın aldığını duyurdu.

Türkiye'den Endonezya'ya 300 milyon dolarlık İHA

Endonezya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkenin eskiyen askeri teçhizatını modernize etmeyi amaçlayan bir dizi alımın sonuncusu olarak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden 300 milyon dolar değerinde 12 adet yeni insansız hava aracı satın alındığı belirtildi Endonezya Savunma Bakanlığı, Türkiye'den 300 milyon dolar değerinde insansız hava aracı (İHA) satın aldığını duyurdu.

Euronews'un aktardıklarına göre açıklamada, ülkenin eskiyen askeri teçhizatını modernize etmeyi amaçlayan bir dizi alımın sonuncusu olarak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAS) 300 milyon dolar değerinde 12 adet yeni insansız hava aracı satın alındığı belirtildi. Anlaşma, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun geçen temmuzda savunma bakanlığı da dahil olmak üzere ülkenin güvenlik kurumlarının aşırı harcamalarını vurgulayarak kabinesini "sağlıklı" bir bütçe sürdürmesi konusunda uyarmasının ardından geldi.

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