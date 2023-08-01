Çin'de ilginç iddia: "Ayılar, kostüm giyen insanlar"

İddialar, bir ayının iki ayak üzerinde dururken fotoğraflarının sosyal medyada viral olmasının ardından gündeme geldi.

Hangzhou Hayvanat Bahçesi'nden yapılan ve Angela isimli bir Malaya ayısının perspektifinden yazılan açıklamada, "Ayı denince akla gelen ilk şey dev bir figür ve korkunç bir kuvvet oluyor... Ancak tüm atılar dev gibi ve tehlikenin vücut bulmuş hali değildir. Biz Malaya ayıları ufak tefeğiz, dünyadaki en küçük ayılarız" denildi.

WeChat'ten paylaşılan ses kaydında da bir hayvanat bahçesi yetkilisi, ayıların gerçek olduğunu ve devlete ait bir kurumda böyle bir kandırmaca yapılamayacağını ifade etti. Yetkili ayrıca, "40 derecede ayı kostümü giyen bir insan dakikalar içinde bayılır" dedi.

Hayvanat bahçesi, ayıları görmeleri için gazetecilerin davet edildiğini bildirdi.

Geçmişte Çin'de hayvanat bahçeleri kurt gibi görünmeleri için köpekleri boyamakla suçlanmıştı.