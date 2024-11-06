Davutoğlu'ndan Kayyım Açıklaması, 'Ne Şekilde Olursa Olsun Karşıyız'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de, Saadet ve Gelecek partilerinin ortak grup toplantısında konuştu.

Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, ‘Tabular kalktıkça, ezberler bozuldukça, statüko delindikçe, insanlar birbirlerine dürüst davrandıkça, içlerinden geçeni özgürce söyledikçe, bir anlaşma ve mutabakat noktasından diğerine küçük adımlarla ilerlemek daha kolaydır’ sözlerine ilişkin, "Hay gözüne sağlık, hay diline sağlık Bahçeli, arkadaşlar alkışlayın bu cümleleri. Bunu söylüyoruz zaten, diyoruz ki tabular kalksın; yapmayın, tabularla, sembollerle konuşmayın, birbirinizi itham etmeyin.” diyerek Bahçeli’nin sözlerine katıldığını ifade etti.

“NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN KAYYIM ATANMASINA KARŞIYIZ”

Sözlerine devam eden Davutoğlu, “2023 seçimlerinden önce ne yaşadık? Cami önlerinde, sokakta yaşadıklarımızı anlatmak istemiyorum. Bahçeli'nin sözlerinde, o cami cemaatinin de alacağı dersler var. Çok önemli bir söz ve herkesin kaçırdığı bir cümle var, 'Küçük adımlarla ilerlemek'. Küçük adımlarla ama ilerleyelim. Peki, bu sözlerle kayyım atamalarının bir tutarlılığı var mı? Bu sözleri alkışlarken, ne şekilde olursa olsun kayyım atamasının tümüne de buradan karşı çıktığımızı ilan ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA