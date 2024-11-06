Emniyet Duyurdu: Kayyım Protestolarında 140 Kişi Gözaltına Alındı

EGM, kayyım protestolarında 140 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 75 sosyal medya kullanıcısı hakkında ise adli işlem başlatıldığı belirtildi.

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Emniyet Duyurdu: Kayyım Protestolarında 140 Kişi Gözaltına Alındı

Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atanması sonrası yapılan protestolara ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü (MGM) açıklama yaptı.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya olmak üzere toplam 8 ilimizde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan ve 16 güvenlik görevlimiz ile 2 vatandaşımızı yaralayan 140 şüpheli şahıs yakalanarak, haklarında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca sosyal medya platformları üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 75 hesap kullanıcısıyla ilgili adli işlemler başlatılmıştır. Kıymetli vatandaşlarımız; provokasyonlara gelmeyelim. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir" denildi.

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Kaynak: DHA

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