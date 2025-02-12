Davutoğlu'ndan 'Gazze Türkiye'ye Bağlansın' Çağrısı

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’ndan Gazzelilere referandum yaparak Türkiye’ye bağlanın önerisi geldi. Davutoğlu, Gazzelilerin Filistin devleti kurulan dek “Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı otonom bölge olarak bağlanma” çağrısı yaptı.

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Yeni Yol Partisi grup toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gazze için dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın asıl isteğinin Filistinlilerin hakkı olan doğal gaz alanlarına el koymak olduğunu ifade eden Davutoğlu, Gazzelilerin son meşru devlerinin Osmanlı Devleti olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin de Osmanlı’nın meşru süreklilik devleti olduğunu belirtti.

‘GAZZE TÜRKİYE’YE BAĞLANSIN’

Davutoğlu, konuşmasının devamında Gazzelilerin referandum yaparak, Filistin devleti kurulana dek Türkiye Cumhuriyeti’ne otonom bölge olarak bağlanmaları çağrısında bulundu.

Amerika’nın gelip Gazze’ye el koyarken, “Biz Gazze’ye sahip çıkmayacak mıyız?” diye soran Davutoğlu, “Alın o çok kıymetli Siyonistlerinizi ABD'deki bol topraklarınıza götürün” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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