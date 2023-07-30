Davutoğlu'ndan Esenyurt tepkisi: 'Asayişi hapisten çıkınca siyasilerin elini öpen mafyaya mı verdiniz?'

İstanbul Esenyurt'taki bir tekel bayiine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye adeta kurşun yağdırmış; saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralanmıştı.

DAVUTOĞLU'NDAN TEPKİ

Saldırganlardan biri yakalanırken; Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Esenyurt'ta iki kişinin öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Davutoğlu, "Türkiye'yi Teksas'a çevirdiniz! Kimin elinde silah var, ruhsatı neye göre veriyorsunuz? Türkiye genelinde ruhsatsız silah denetimi yapıyor musunuz? Asayişi hapisten çıkınca siyasilerin elini öpen mafyaya mı havale ettiniz? Devletin en önemli görevi huzur ve güvenliği sağlamaktır; bunu sağlayamıyorsanız niye iktidardasınız?" açıklamasında bulundu.