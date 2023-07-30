Fişleme tartışması sürüyor... Jandarma açıklama yaptı: 2 personel açığa alındı Mahmut Tanal hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Jandarma Genel Komutanlığı, Muğla’daki Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinde, maden sahasının genişletilmek istenmesine yönelik eylemlere ilişkin açıklama yaptı.

Muğla’daki Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinde, maden sahasının genişletilmek istenmesine yönelik eylemlere ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı’ndan açıklama geldi.

Dün, CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Jandarma'nın hukuka aykırı şekilde fişleme yaptığını belirterek, fişleme listesini almak istemesi gündem oldu.

İKİ JANDARMA AÇIĞA ALINDI

Açıklamada, "Milletvekili Mahmut Tanal'ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında; görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan 2 jandarma personeli açığa alınmıştır" denildi.

TANAL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Jandarma'nın açıklaması şöyle:

"Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen saha çalışmalarını ve hukuka uygun olarak alınan önleyici tedbirleri engellemek ve provoke etmek isteyen, kolluk kuvvetlerine saldıran ve direnen 40 provokatör ve eylemci şahıs Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmış olup şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir.

Milletvekili Mahmut Tanal'ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında; görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan 2 jandarma personeli açığa alınmıştır. Kahraman Türk Jandarmasına karşı sarf etmiş olduğu mesnetsiz ve hakaret içeren söylemlerinden dolayı Milletvekili Mahmut Tanal hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup hukuki süreç kararlılıkla takip edilecektir."