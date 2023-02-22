Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Akıl, bilgi, ahlak ve edep seviyesi sebep, küfür ve hakaret dili sonuçtur

Davutoğlu, Erdoğan’ın "ahlaksız, namussuz, adi" sözlerine isim vermeden 'Yusuf Has Hacib' göndermesiyle cevap verdi.

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Akıl, bilgi, ahlak ve edep seviyesi sebep, küfür ve hakaret dili sonuçtur

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremin hasara neden olduğu kentlerden Osmaniye’ye düzenlediği ziyaretteki açıklamasında "Çıkmış biri Kızılay nerede diyor, be ahlaksız be namussuz be adi... Günde 2,5 milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor..." sözleri sosyal medyada tartışmalara yol açarken, siyasilerden de tepkiler gelmeye devam ediyor.

Erdoğan’ın sözlerine ilişkin isim vermeden sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yusuf Has Hacib’in “Dil, akıl ve bilginin tercümanıdır” deyişiyle gönderme yaptı.

Gelecek Partisi lideri ayrıca, “Akıl, bilgi, ahlak ve edep seviyesi sebep, küfür ve hakaret dili sonuçtur” değerlendirmesini yaptı.

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