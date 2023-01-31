Davutoğlu: Hepimiz fedakarlık yapacağız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, siyasetin gündeminde yer alan konularla ilgili olarak FOX TV yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Siyasetçi; CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve DEVA Partisi'yle birlikte çalıştıkları altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin olarak "Kimse bu masayı kendi tekeline alamaz. Bu hepimiz için geçerli ve altı siyasi liderin anlaşması, altı kişinin anlaşması değil altı geleneğin anlaşması. Onun için aramızdan çıkacak ve birlikte onaylayacağımız cumhurbaşkanı adayı da bu fedakarlığı yaptığı ölçüde başarılı olur sistem" dedi.

Davutoğlu, altılı masa içerisinde kırgınlık söylemleri olduğuna dair değerlendirmelerin hatırlatılması üzerine de şunları söyledi:

"Liderler arasında şu anda kırgınlık yok. Çok ciddi anlamda siyasi nezaket var. Ama diyelim ki ufak tefek kırgınlık oldu. Bir ailede yok mu bu? Bir ailede kardeşler arasında tartışma olmuyor mu? Bazen yüksek sesli tonda tartışmalar olmuyor mu? Türkiye büyük bir aile ve biz de o ailenin fertleriyiz."

'BU SÜREÇLER İÇİNDEN DERS ALDIK'

Davutoğlu, masa etrafında toplanan siyasi partilerin bir geleneği temsil ettiğini belirterek, "CHP ile İyi Parti'nin kadroları muhtemelen 70'li yıllarda karşılıklı cepheler halindeydiler, sağ ve sol olarak. Biz Sayın Kılıçdaroğlu ile iki genel başkan olarak iki seçim karşılıklı mücadele ettik. Hepsini arka arkaya koyabilirsiniz. Tüm bu süreçler içinden biz ders aldık. Altı siyasi liderin belki de en erdemli vasfı ders almaları" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına karşı çıkılmasını esas alan metin nerede hazırlanmış, hangi ülkenin büyükelçiliğinde kaleme alınmıştır?" sözlerinin hatırlatılması üzerine Davutoğlu, şu görüşünü paylaştı:

"Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı yapmış biri olarak söylüyorum, Türkiye'de hiçbir siyasi böyle bir metni başka bir büyükelçilikle konuşmaz. Türkiye'ye saygısı olan böyle bir söz sarf etmez. Varsa böyle birisi açıklasın."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusundaki soru üzerine Davutoğlu, "Sistem değişirken oraya, 'Bu sistem değişikliğinden sonra iki dönem olabilir' maddesi konmadığı için önceki dönem de sayılıyor. Hukuken bu konuda neredeyse ihtilaf yok. Biz bunu da onun için açıklama metnine koyduk. Ama aynı açıklama metnini Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli dikkatli okursa, bir sonraki paragrafta diyoruz ki, 'Hukuken böyle olmakla birlikte biz sizi seçim meydanında göndereceğiz'. Kimseden çekindiğimiz yok, bunu hukuki bir tartışma konusu yapmayacağız" açıklamasını yaptı.

'HEPİMİZ FEDAKARLIK YAPACAĞIZ'

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağı ve sonrasında liderlerin nasıl konumlanacağının sorulması üzerine Davutoğlu, "Son toplantıda, 'Önce ikili istişareler yapalım' dedik. Bu istişarelere bu hafta başlıyoruz" dedi; sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık bu masada birilerinin kazanacağı, birilerinin kaybedeceği bir formül yok. Ya hepimiz kazanacağız ve bizimle birlikte ülke kazanacak ya da hepimiz kaybedeceğiz. Böyle bir tabloyu herkes içselleştirdiği için farklı kanaati olanlar da bu farklı kanaatlerini bir şekilde ortak meyile doğru revize etme durumunda kalacak. Hepimiz fedakârlık yapacağız."

Altılı masa liderlerinin fedakârlıklar yaparak bir araya geldiğini belirten Davutoğlu, "Kimse bu masayı kendi tekeline alamaz. Kimse tek başına bir partinin değeriymiş gibi bu masayı gösteremez. Bu hepimiz için geçerli ve altı siyasi liderin anlaşması, altı kişinin anlaşması değil, altı geleneğin anlaşması. Onun için aramızdan çıkacak ve birlikte onaylayacağımız cumhurbaşkanı adayı da bu fedakârlığı yaptığı ölçüde başarılı olur sistem" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı belirlenirken masada yer alan diğer parti liderlerine olan güvenini dile getiren Davutoğlu, "İnşallah cumhurbaşkanı adayımız 13. cumhurbaşkanı olacaktır ve bu adayı belirleme sürecinde tabii görüş ayrılıkları olacak. Ama hep beraber bir ortak akıl işleteceğiz." dedi.