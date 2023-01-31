Metiner'den 'Anayasa' açıklaması: İlk dört maddeye karşı olanlara da karşıyım

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Yeni Şafak’taki yazısında, "Anayasa’nın ilk dört maddesiyle hiç bir sorunum yoktur. İlk dört maddeye karşı olanlara da karşıyım" diye belirtti.

Metiner'den 'Anayasa' açıklaması: İlk dört maddeye karşı olanlara da karşıyım

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Yeni Şafak’taki köşesinde “Bu kez de tamam inşallah…” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Metiner bugünkü yazısında, sosyal medyada paylaşılan bir videosunda söylediği “Anayasa vesayetin son kalesidir. Bunu da paramparça edeceğiz, merak etmeyin” sözlerine açıklık getirdi.

“Anayasa’nın ilk dört maddesi olduğunu iddia edenler, bilesiniz ki bühtan ediyorlar” diyen Metiner, “Hemen belirteyim ki Anayasa’nın ilk dört maddesiyle hiç bir sorunum yoktur. İlk dört maddeye karşı olanlara da karşıyım. Benim böyle düşündüğümü beni tanıyan herkes bilir. Buna rağmen kastımın ilk dört maddeyi paramparça etmek olduğunu söyleyenler, çarpıtmanın ötesinde bir kötücül siyaset izliyorlar” dedi.

Metiner devamında, “Düşmanlık hukukuyla dahi bağdaşmayacak kötücül desiselere ve çarpıtmalara tenezzül edenleri, aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum” diye belirtti.

Etiketler
Yeni anayasa tartışmaları
Genco Erkal: “İktidar huzursuz, korkuyor, sonunun geldiğini de görüyor" Siyaset 31 Ocak 2023 11:30
CHP'de 81 il başkanıyla seçim güvenliği toplantısı Siyaset 31 Ocak 2023 11:09
Bahçeli: Bıyığını kesip ayrılanlar varmış, ilgilenecek değiliz Siyaset 31 Ocak 2023 10:59
Babacan'dan 'yetki paylaşımı' sorusuna yanıt Siyaset 31 Ocak 2023 10:39
ÇOK OKUNANLAR
mRNA tipi aşılarda korkutan yan etkiler: Almanya tazminat ödemeye başladı! mRNA tipi aşılarda korkutan yan etkiler: Almanya tazminat ödemeye başladı!
İş Bankası şubat ayı emekli promosyonu belli oldu! İş Bankası şubat ayı emekli promosyonu belli oldu!
EYT'de bu detayı atlayan emekli olamaz: İşte 1999 öncesi yıllara göre değişen prim şartı EYT'de bu detayı atlayan emekli olamaz: İşte 1999 öncesi yıllara göre değişen prim şartı
Meteoroloji'den 24 il için kar uyarısı: Şiddetli ve sert geliyor! Meteoroloji'den 24 il için kar uyarısı: Şiddetli ve sert geliyor!
Yemek yerken birden silahını ateşledi! Genç kadın şans eseri kurtuldu Yemek yerken birden silahını ateşledi! Genç kadın şans eseri kurtuldu