Davutoğlu: Gece Akşener'i aradım, tebrik ettim

Millet İttifakı'nın ortaklarından olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Fox TV'de soruları yanıtladı. Davutoğlu, 2023 seçimleri için uyarılarda bulunarak "Kimse ümitsizliğe kapılmasın. O masa etrafında saatler geçirdik." dedi.

Davutoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cumhur İttifakı seçimi kazanırsa bir sonraki seçime kadar Türkiye ya çok sert gerilimler yaşar ya da bir takım ülkelerde görülen şekilde görünüşte demokrasi olan ama aslen alakası olmayan bir yapıya bürünür. Ülke adı vermek istemiyorum ama Kuzey Kore’ye kadar gider bu örnek ülkelerin ucu.

ALTILI MASADA KRİZ

Davutoğlu, Akşener için şu sözleri söyledi:

Bu 6'lı masanın oluşumu çok önceye gider. Önce Sayın Akşener, önemli bir mücadele verdi. Türkiye'de belki en katı disipline sahip olan MHP içinde sert bir mücadele verdi. O tel örgülere tutunduğu halini hepimiz hatırlarız. İYİ Parti'yi kurarak bir başarı hikayesi oluşturdu. Bu fedakarlıkları şimdi taçlandırmak lazım.

Sayın Akşener'in dün akşam yaptığı açıklamalar bence bu sürecin en önemli şeylerinden biriydi. Gece aradım tebrik ettim kendisini, o da teşekkür etti. Aile olarak eskiden beri bir yakınlığımız var. O alçakça bir iftiraya maruz kaldığında yanında dururum. Onun gelini benim akrabamdır o nedenle dünür de sayılırız. Her şeyden önce dostuz.

Sayın Akşener açık oynar, net konuşur. Sayın Akşener de toplumdaki genel durumdan üzüntü duydu, bunu hissediyordum.

Evet kriz çıktı, siyasette bazen krizler faydalı olur. Bu kriz de faydalı oldu. Hiç kriz çıkmıyorsa bir aktör dominant demektir. Çözülüyorsa o kriz, öldürmeyen darbe güçlendirir.

Sayın Akşener'in toplantıya gelmesi o nedenle önemliydi. Katılması dahi iklimi değiştirdi.