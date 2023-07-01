AKP'den vekil olan Hulki Cevizoğlu: 'Erdoğan eylemsel olarak Atatürkçü'

Geçmişte muhalif ve Atatürkçü olarak anılan ancak 14 Mayıs Genel Seçimlerinde AKP İstanbul Milletvekili seçen Hulki Cevizoğlu, eleştirilere yanıt verdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler düzen Cevizoğlu; "Milli irade, antiemperyalist ve demokrasiye bağlılık, eylemsel olarak iş yapabilmek bunların hepsi Recep Tayyip Erdoğan'da var. 'Erdoğan tek adam' diyorlar, bunların hepsi palavra. Ait olduğum yerdeyim" ifadeleriyle demokrasi ve insan hakları ihlallerini görmezden geldi.

Erdoğan'ın toplumun bir bölümünü 'terörist' ifadesiyle dışlamasını da yok sayan Cevizoğlu, Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre; "Erdoğan halkı ile birlikte yürüyen bir lider. Yerli, milli ve vatansever olmanın en büyük özelliği Atatürk'te var, o da antiemperyalist olmak. Antiemperyalist çizgiyi Erdoğan'da da gördüm. Erdoğan eylemsel olarak Atatürkçü. Erdoğan da dur durak bilmeyen çalışma var" sözleriyle Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Erdoğan'ı karşılaştırdı.