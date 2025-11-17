Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe’de Toplandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, saat 15.35’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başladı. Toplantının gündemi, hem iç hem de dış gelişmelerin değerlendirilmesini kapsıyor.

GÜRCİSTAN’DAKİ C130 KAZASI MASADA

Toplantının ilk gündem maddesi, Gürcistan’da düşen C130 askeri kargo uçağıyla ilgili soruşturma oldu. Kazanın ardından uçağın kara kutusu Ankara’ya getirilmiş ve detaylı incelemeye alınmıştı. Ön bulgular ve yapılan analizler, kabine toplantısında paylaşılacak.

‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ GÖRÜŞÜLECEK

Kabinede, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama ele alınacak. Ayrıca Suriye’deki güncel durum ve bölgede yaşanan gelişmeler de değerlendirme konusu olacak.

ULUSLARARASI KRİZLER GÜNDEMDE

Gazze’deki ateşkes süreci ve Sudan’daki çatışmalar, kabinede görüşülmesi beklenen diğer uluslararası başlıklar arasında yer alıyor.

Toplantıda ekonomik göstergeler, enflasyon hedefleri ve hayat pahalılığı da değerlendirilecek. Bunun yanında TBMM’ye sunulması planlanan yargı paketi ve içeriği de kabine gündeminde yer alacak.

Kaynak: DHA