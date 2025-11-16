İBB Dosyası Genişliyor mu? Şamil Tayyar'dan Çarpıcı İddia!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Partili Şamil Tayyar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik hazırlanan iddianameyle ilgili yeni bir açıklama yaparak soruşturmanın genişleyeceğini öne sürdü. Tayyar, X hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut iddianamenin ardından en az iki ek iddianamenin daha geleceğini ve şüpheli sayısının artacağını ifade etti.

'ŞÜPHELİ SAYISI ARTACAK'

İBB iddianamesinin artık mahkemenin gündeminde olduğunu hatırlatan Tayyar, soruşturmanın genişlemesinin beklendiğini belirtti. Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Muhtemeldir, en az iki ek iddianame daha gelecek, şüpheli sayısı artacaktır. Yaşananlar yargının konusu olsa da, yargılananların kimliği nedeniyle siyasetin ana gündemidir.

ASIL GÜNDEME DÖNME ÇAĞRISI

Tayyar, paylaşımında siyasi tartışmaların uçlara sıkışmasının kimseye fayda sağlamayacağını söyledi. Ekonomik sorunlara dikkat çeken Tayyar, siyaset kurumunun toplumsal beklentilere odaklanması gerektiğini ifade etti: "Başta derin yoksulluk, ekonomik güçlükler ve sabit gelirlilerin sorunları olmak üzere reel gündeme dönülmelidir. Taraflar birbirini yıpratsa bile toplumla mesafe açıldıkça umut olmaktan uzaklaşır."

