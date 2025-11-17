Kritik Kabine Toplantısı: Karakutudan Gelen İlk Veriler Sunulacak

Gürcistan sınırında düşen C130 uçağına ilişkin ilk bulgular kabine toplantısında ele alınacak. Güvenlikten ekonomiye, Gazze diplomasisinden yeni yargı paketine uzanan geniş gündem bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında masaya yatırılacak.

Son Güncelleme:
Kritik Kabine Toplantısı: Karakutudan Gelen İlk Veriler Sunulacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısının ana gündemini, Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağıyla ilgili yürütülen soruşturma oluşturacak.

KARAKUTUNUN İLK VERİLERİ SUNULACAK

Kazaya ilişkin kritik öneme sahip karakutu, Ankara’ya getirilerek detaylı analizlere tabi tutulmuştu. Elde edilen ilk değerlendirmeler ve teknik incelemelerin sonuçları, kabine üyelerine sunularak kapsamlı biçimde değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ KONUŞULACAK

Toplantıda ayrıca Terörsüz Türkiye vizyonu çerçevesinde gelinen mevcut durum gözden geçirilecek. Suriye hattındaki son gelişmelerin de ele alınması öngörülüyor. Bunun yanında Gazze’deki ateşkes trafiği ile Sudan’da süren çatışmaların da gündemde olması bekleniyor.

Ekonomi başlığında ise güncel makro veriler, enflasyonla mücadele, hayat pahalılığına karşı atılacak yeni adımlar ve TBMM’ye sevk edilmesi planlanan yeni yargı paketinin içeriği kabinenin değerlendireceği diğer önemli konular arasında yer alacak.

Karakutu Getirildi! Uçağımızın Neden Düştüğü AydınlatılacakKarakutu Getirildi! Uçağımızın Neden Düştüğü AydınlatılacakGüncel
AK Parti'den Yunanistan’ın Skandal C130 Paylaşımına Sert Tepki! 'Lanetliyoruz'AK Parti'den Yunanistan’ın Skandal C130 Paylaşımına Sert Tepki! 'Lanetliyoruz'Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kabine
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adıyaman'da Önemli Mesajlar: Günde 550 Konut İnşa Ediliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adıyaman'da Önemli Mesajlar:
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
İBB Dosyası Genişliyor mu? Şamil Tayyar'dan Çarpıcı İddia! İBB Dosyası Genişliyor mu? Şamil Tayyar'dan Çarpıcı İddia!
ÇOK OKUNANLAR
Kongo’da Maden Faciası! Onlarca Ölü ve Yaralının Olduğu Dehşet Anları Kamerada Kongo'da Maden Faciası! Onlarca Ölünün Olduğu Dehşet Anları Kamerada
Afyonkarahisar'da Feci Kaza! 2 Ölü, 2 Yaralı Afyonkarahisar'da Feci Kaza! 2 Ölü, 2 Yaralı
Kritik Kabine Toplantısı: Karakutudan Gelen İlk Veriler Sunulacak Kritik Kabine Toplantısı: Karakutudan Gelen İlk Veriler Sunulacak
Piyasalarda Tansiyon Yükseldi! Dolar ve Euro Tırmanışta Piyasalarda Tansiyon Yükseldi! Dolar ve Euro Tırmanışta
Giresun'da Kan Donduran Cinayet! Trafik Kazasından Sonra Döverek... Giresun'da Kan Donduran Cinayet!