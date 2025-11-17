Kritik Kabine Toplantısı: Karakutudan Gelen İlk Veriler Sunulacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısının ana gündemini, Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağıyla ilgili yürütülen soruşturma oluşturacak.

KARAKUTUNUN İLK VERİLERİ SUNULACAK

Kazaya ilişkin kritik öneme sahip karakutu, Ankara’ya getirilerek detaylı analizlere tabi tutulmuştu. Elde edilen ilk değerlendirmeler ve teknik incelemelerin sonuçları, kabine üyelerine sunularak kapsamlı biçimde değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ KONUŞULACAK

Toplantıda ayrıca Terörsüz Türkiye vizyonu çerçevesinde gelinen mevcut durum gözden geçirilecek. Suriye hattındaki son gelişmelerin de ele alınması öngörülüyor. Bunun yanında Gazze’deki ateşkes trafiği ile Sudan’da süren çatışmaların da gündemde olması bekleniyor.

Ekonomi başlığında ise güncel makro veriler, enflasyonla mücadele, hayat pahalılığına karşı atılacak yeni adımlar ve TBMM’ye sevk edilmesi planlanan yeni yargı paketinin içeriği kabinenin değerlendireceği diğer önemli konular arasında yer alacak.

