Cumhurbaşkanı'ndan Avrupa Birliği Çıkışı: 'İzahı Yok'

5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Macaristan’ın başkaneti Budapeşte’de bulunan Recep Tayyip Erdoğan Genel Oturumda açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında, misafirperverliği ve nazik daveti için Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a teşekkür eden Erdoğan, sözlerinin devamında Türkiye'nin AB katılım sürecinin engellenmesinin 'makul bir izahı' olmadığını söyledi.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

"İsrail'in saldırganlığına kayıtsız-şartsız destek verenler, işlenen suçların da ortağı haline geldiklerini bilmelidirler. 50 bine yakın can kaybı dikkate alındığında ateşkesin ivedilikle sağlanması, yeterli insani yardımın bölgeye ulaşması için İsrail’e baskı yapılması elzemdir. Gazze’de 1 yıldır süren soykırım insanlığın ortak utancıdır. Buna Batı Şeria ve Lübnan’a gerçekleştirilen gayriahlaki ve gayrihukuki saldırılar eklenmiştir.

Geçtiğimiz haftalarda Sayın Putin’le görüştüm, öncesinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha’yı kabul ettim. Diplomasiye alan açılması mesajlarımızı ilettim. Ukrayna'daki savaşın yol açtığı olumsuzluklar her geçen gün daha da derinleşiyor. Savaşın uzaması diplomasiye giderek daha az alan bırakıyor.

Terörizme karşı işbirliği ve dayanışma halinde ve terör örgütleri arasında fark gözetmeksizin mücadele hepimizin sorumluluğudur.

'TÜRKİYE'NİN KATILIM SÜRECİNİN ENGELLENMESİNİN İZAHI YOK'

Avrupa Birliğinin savunma alanındaki gayretlerine Türkiye’nin tam olarak dahil edilmesi Avrupa’nın barış ve güvenliği için olmazsa olmazdır. Türkiye gibi, kıtanın refahı ve güvenliğine önemli katkılar sunan bir aday ülkenin (AB) katılım sürecinin yıllardır engellenmesinin makul bir izahı yoktur.

Terörizme karşı işbirliği ve dayanışma halinde ve terör örgütleri arasında fark gözetmeksizin mücadele hepimizin sorumluluğudur.

Ukrayna'daki savaşın yol açtığı olumsuzluklar her geçen gün daha da derinleşiyor. Savaşın uzaması diplomasiye giderek daha az alan bırakıyor.

'GAZZE'DEKİ SOYKIRIM İNSANLIĞIN UTANCI'

İsrail'in saldırganlığına kayıtsız-şartsız destek verenler, işlenen suçların da ortağı haline geldiklerini bilmelidirler. 50 bine yakın can kaybı dikkate alındığında ateşkesin ivedilikle sağlanması, yeterli insani yardımın bölgeye ulaşması için İsrail’e baskı yapılması elzemdir. Gazze’de 1 yıldır süren soykırım insanlığın ortak utancıdır. Buna Batı Şeria ve Lübnan’a gerçekleştirilen gayriahlaki ve gayrihukuki saldırılar eklenmiştir.