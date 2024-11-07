AKP'li Mustafa Varank'tan Gençlere Öneri: 'Alın Teri Değil, Akıl Teri Çok Önemli'

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Mudanya Üniversitesi'nin 'Tecrübe Konuşuyor' etkinliğinde konuştu.

Etkinlikte konuşan Mustafa Varank, Mudanya Üniversitesinin kısa sürede Bursa’nın önemli bir markası olduğunu söyledi. Varank, "Yeni eğitim öğretim yılının da hayırlı olmasını diliyorum. Öğrenciler, maaşlı bir iş tercih edeceğinize girişimci olmanızı öneriyorum. Denemekten korkmayın. Alın teri değil, akıl teri çok önemli" diye konuştu.

Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl ise, "Bu üniversiteyi kurarken teknolojiye çok önem verdiğimizi ve üniversitenin alt yapısının böyle oluşturduk" dedi.

Kaynak: İHA