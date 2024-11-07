AKP'li Mustafa Varank'tan Gençlere Öneri: 'Alın Teri Değil, Akıl Teri Çok Önemli'

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Mudanya Üniversitesi etkinliğinde gençlere tavsiyelerde bulunarak "Maaşlı bir iş tercih edeceğinize girişimci olmanızı öneriyorum. Alın teri değil, akıl teri çok önemli" dedi.

Son Güncelleme:
AKP'li Mustafa Varank'tan Gençlere Öneri: 'Alın Teri Değil, Akıl Teri Çok Önemli'

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Mudanya Üniversitesi'nin 'Tecrübe Konuşuyor' etkinliğinde konuştu.

Etkinlikte konuşan Mustafa Varank, Mudanya Üniversitesinin kısa sürede Bursa’nın önemli bir markası olduğunu söyledi. Varank, "Yeni eğitim öğretim yılının da hayırlı olmasını diliyorum. Öğrenciler, maaşlı bir iş tercih edeceğinize girişimci olmanızı öneriyorum. Denemekten korkmayın. Alın teri değil, akıl teri çok önemli" diye konuştu.

Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl ise, "Bu üniversiteyi kurarken teknolojiye çok önem verdiğimizi ve üniversitenin alt yapısının böyle oluşturduk" dedi.

AKP'li Mustafa Varank Ölümden DöndüAKP'li Mustafa Varank Ölümden DöndüGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Mustafa Varank
Son Güncelleme:
Mor ve Ötesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 71 Milyon TL Aldı mı? Taraflardan Açıklama Geldi Mor ve Ötesi, ABB'den 71 Milyon TL Aldı mı?
Yastıklardaki Sarı Lekeleri Çıkarmanın Formülü Ortaya Çıktı: Herkesin Evinde Bulunuyor Yastıklardaki Sarı Lekeleri Çıkarmanın Formülü Ortaya Çıktı: Herkesin Evinde Bulunuyor
Patlıcan Kararmadan Nasıl Kızartılır? Bu Yöntemle Yağ Bile Çekmeyecek Patlıcan Kararmadan Nasıl Kızartılır? Bu Yöntemle Yağ Bile Çekmeyecek
Muğla'da Korkutan Anlar! Yolcu Otobüsü Seyir Halindeyken Cayır Cayır Yandı Muğla'da Korkutan Anlar! Yolcu Otobüsü Seyir Halindeyken Cayır Cayır Yandı