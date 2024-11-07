Muğla'da Korkutan Anlar! Yolcu Otobüsü Seyir Halindeyken Cayır Cayır Yandı

Çanakkale'den Muğla'nın Menteşe ilçesine giden 10 HF 275 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında, saat 15.00 sıralarında, dumanlar yükseldi. Muğla-Antalya kara yolunun Sakar Geçidi'nde yangını fark eden şoför, otobüsü durdurup, yolcuları indirdi.

Alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, araçta hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA