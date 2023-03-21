Erdoğan hakkında bir başvuru daha: Yasalara uygun diploması yok'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yükseköğrenim diplomasıyla ilgili Türkiye Noterler Birliği’ne HKP tarafından başvura bulunuldu. Başvurunun ardından yapılan açıklamada “Recep Tayyip Erdoğan’ın yasalara uygun bir diploması yoktur” dedi.

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Erdoğan hakkında bir başvuru daha: Yasalara uygun diploması yok'

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yükseköğrenim diplomasıyla ilgili Türkiye Noterler Birliği’ne (TNB) başvuruda bulundu. Birlik önünde açıklama yapan avukat Sait Kıran, “Recep Tayyip Erdoğan’ın yasalara uygun bir diploması yoktur” dedi.

HKP, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığına karşı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurmuştu. Başvuruda, Erdoğan’ın adaylığının diploması olmadığı iddiasıyla kabul edilmemesi istenmişti.

TNB’YE BAŞVURU YAPILDI

HKP avukatları YSK’nin ardından bugün de Türkiye Noterler Birliği’ne başvuruda bulundu. Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili Türkiye Noterler Birliği’nin acilen karar alması gerektiği belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

“Başkanlığınız hemen bütün üye noterlere yazı yazarak; gerçek bir diploma görmeden onun suretini, daha doğrusu sahteliği onaylayan bir belgeyi vermemeleri, ilgilisinin bizzat kendisinin gelerek, belge (diploma) aslını ibraz etmeden suret onayının yapılmaması, eğer vekil atanmış ise de vekilin sıfat ve yetkilerini ve işlemi yapmaya izinli olduklarını bildirir belgeyi görmeden işlemin onaylanmaması uyarısında bulunmalıdır. Anayasa, yasalar ve hukuk çerçevesinde davranılıp adalet duygusunun yara almaması için, İstanbul 15’inci Noteri tarafından onaylanan ve usulsüz bir işlem olduğu için başkanlığınızca uyarı cezasıyla cezalandırılan ‘Recep Tayyip Erdoğan’ın diploma onay işlemi, kanunlara uygun bir işlem değildir, geçerliliği yoktur, dolayısıyla onaylanan diploma sureti yok hükmündedir’ ilanının yapılması gerekmektedir.”

“ERDOĞAN’IN YASALARA UYGUN DİPLOMASI YOKTUR”

Türkiye Noterler Birliği’ne yapılan başvurunun ardından HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran açıklama yaptı. Kıran, “Türkiye Noterler Birliği’ne bir kez daha Anayasal ve yasal görevlerini hatırlatıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan’ın yasalara uygun bir diploması yoktur” dedi.

“YARGILANMAKTAN KURTULAMAYACAKSINIZ”

Türkiye Noterler Birliği üyelerine seslenen Kıran, “Sizin yasal ve anayasal görevinizi, topluma karşı sorumluluğunuzu yerine getirmediğinizden mevcut AKP iktidarının yasadışılıklarına ortak olmuş durumdasınız. Geç kalmadan sorumluluğunuzun gereğini yerine getirin. AKP’giller gibi sizlerde bağımsız mahkemeler önünde yargılanmaktan kurtulamayacaksınız” ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan AKP 2023 seçim
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