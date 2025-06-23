Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kürsüye Çıkması Bekleniyordu, Bir Anda Salonu Terk Etti... Tüm Programı Bozan Gizemli Telefon!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması’na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstiklal Marşı sonrası bir telefon geldi ve bunun üzerine salondan ayrıldı. Görüşme içeriğine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ATO Congresium’da düzenlenen “Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması” programına katılmak üzere salona giriş yaptı.
Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı ancak Erdoğan’ın marşın hemen ardından gelen bir telefonla salondan ayrılması dikkat çekti.
Görüşmenin içeriği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Haber Merkezi
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