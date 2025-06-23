Cumhurbaşkanı'ndan Suriye'de Kilise Saldırısına Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin başkenti Şam'daki bir kiliseye yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "Yıllardır süren zulmün ve çatışmaların ardından ilk defa geleceğine umutla bakan komşumuz, kardeşimiz Suriye’nin, taşeron terör örgütleri eliyle yeni bir istikrarsızlık ortamına çekilmesine asla izin vermeyeceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı'ndan Suriye'de Kilise Saldırısına Tepki
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Suriye'nin başkenti Şam'daki bir kiliseye yönelik saldırıya sert tepki geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye’nin başkenti Şam’daki Mar İlyas Kilisesi’ne yönelik gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına, Suriye hükûmetine ve halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Suriye’nin huzur ve güvenini, iç barışı ve birlikte yaşama kültürünü, bölgemizin istikrarını hedef alan bu alçakça terör eylemi karşısında Suriye halkının ve hükûmetinin yanındayız. Yıllardır süren zulmün ve çatışmaların ardından ilk defa geleceğine umutla bakan komşumuz, kardeşimiz Suriye’nin, taşeron terör örgütleri eliyle yeni bir istikrarsızlık ortamına çekilmesine asla izin vermeyeceğiz. Suriye hükûmetinin terörle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

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Recep Tayyip Erdoğan Suriye
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