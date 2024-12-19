Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Ambargo Talebi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır’ın başkenti Kahire’de D-8 Zirvesi Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturumu'nda konuştu.

İSRAİL'E SİLAH AMBARGOSU ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Suriye'deki yayılmacı politikaları hakkında da konuştu. İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri'ndeki yerleşimci sayılarını arttırma kararını hukuksuz olarak tarif eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e silah ambargosu uygulanması ve ticaretinin durdurulmasının öneminden bahsetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

- Değerli kardeşlerim her birinizi selamlıyorum. Bugün Kahire’de bir araya getiren Sisi’ye teşekkür ediyorum. Saldırılar katlanılmaz boyutlara ulaştı. 50 bin Filistinli kardeşimiz şehit olurken 100 bin kişi de yaralandı. Lübnan da ilave zorluklarla karşı karşıya. Filistin sorununa kalıcı çözüm için mücadele ettik.

- İsrail saldırılarını genişleterek sürdürüyor. İsrail’in Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimini genişlettiğini görüyoruz. Bu hukuksuzluklara D-8 olarak çok daha güçlü tepki vermemiz gerektiğini düşünüyorum. İsrail’e silah ambargosu uygulanması, ticaretin durdurulması önemlidir. Suriye, İsrail saldırganlığının hedefinde.

- Ateşkesin sağlanması konusunda güçlü destek vererek sonuca ulaşmalıyız. Esed rejiminin çökmesi umarım daha olumlu yansıyacaktır. Ülkemizin Lübnan’a gönderdiği yardımlar bin 500 tona ulaşmıştır. Bölge ülkelerinin birbirlerinin içişlerine karışmadan dayanışma içinde olması önemli.

Kaynak: AA-DHA-İHA