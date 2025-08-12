Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gürcistan Zirvesinde 'Ortaklık' Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı açıklamalarda, görüşmede Gazze'deki insalık krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi konuların gündeme geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile bir araya geldi.

Liderler, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Gürcistan'la ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolar. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da emin adımlarla ilerliyoruz. Karşılıklı yatırımların teşviki konusunda hemfikiriz. İki bini aşkın şirketimiz ülkede faaliyet gösteriyor. Şirketlerimiz Gürcistan'ın altyapı projelerine yoğun ilgi gösteriyor.

GÜRCİSTAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEK

Görüşmelerimizde bölgemizde ve uluslararası arenada olup bütün bu gelişmelere dair fikir teatisinde de bulunduk. Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan sarsılmaz desteğimizi bu vesileyle bir kez daha tekrarlamak istiyorum.

'GAZZE'DEKİ İNSANLIK FELAKETİNİ ELE ALDIK'

Meclislerimiz açıldıktan sonra da üçlü parlamentolar başkanları toplantısını gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Kafkasya'daki barış süreçleri, Ukrayna'daki savaş ve Gazze'deki insanlık felaketini de ele aldık.

Bölgemizde ve ötesinde işbirliği, sulh ve kalkınma için omuz omuza kalkınmaya devam edeceğiz.

AHISKA TÜRKLERİNİN ANAVATANLARINA DÖNÜŞÜ

Ahıska Türklerinin anavatanına onurlu ve güvenli bir şekilde dönüş sürecini sayın Cumhurbaşkanına ilettim. Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

