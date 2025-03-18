Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gazze' Diplomasisi! Dünya Liderlerine Peş Peşe Telefon

İsrail ve Gazze arasındaki kriz yeniden başladı. Kısa süre önce ateşkes süreci içine giren ve rehine takaslarının yapıldığı İsrail- Gazze arasında tansiyon bu sabah yeniden yükseldi.

İsrail hükümeti, belirlenen savaş hedeflerine ulaşmak ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla Gazze Şeridi’ne yönelik saldırı başlattığını ilan etti. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 400'den fazla kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı.

CUMHURBAŞKANI’NDAN FLAŞ AÇIKLAMA

İsrail’in saldırıları sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan flaş bir açıklama geldi.

Hollanda Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yeniden başlattığı saldırılara ilişkin konuştu. Gazze’de yeniden ateşkesin sağlanması için çağrı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Saldırılar kabul edilemez’ dedi.

FİNLANDİYA İLE KRİTİK TEMAS

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmede Türkiye ile Finlandiya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi.

Kritik temas sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Finlandiya ile işbirliğini derinleştirme konusunda iradesinin tam olduğunu, savunma sanayii ve terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için çalışmaya devam edecekleri mesajını verdi.

'NETANYAHU ARTIK DUR DEMELİ'

Gazze’de yeniden başlayan saldırılarının kabul edilemez olduğunu mesajını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu’nun soykırım politikasına uluslararası toplumun artık “dur” demesi gerektiğini belirtti.

Ateşkesin bir an önce yeniden sağlanmasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden ateşkes çağrısı yaptı.

UKRAYNA- RUSYA KONUSU

Görüşmede bölgesel ve küresel konuları da ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın ateşkes çağrısını kabul etmesini beklediklerini söyledi.

'SOYKIRIM POLİTİKASINA MÜSAADE EDİLMEMELİ'

Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik insani yardımları durdurması ile başlayan, nihayetinde ateşkesi sonlandırıp sivil halkı katletmeye kadar varan soykırım politikasına müsaade edilmemesi gerektiğini, bu konuda uluslararası toplumun üstüne düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA