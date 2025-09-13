Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler: 'Kavga, Kaos, Kriz...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AKP Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda konuştu. "Biz 86 milyonun kaderini kendi kaderi gören bir siyasi partiyiz. Bu kutlu yolda kılavuzumuz daima milletimiz oldu. Milletimizle birlikte büyüdük, milletimiz birlikte Türkiye'yi büyüttük. Bize ömür biçenler tarih oldu. Türkiye'nin yeni ufuklara yelken açtığı bir dönemde güçlerimizi birleştirmek gerektiğinin farkındayız." ifadeleriyle sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı, partisine yeni katılımlar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "9 yeni isim AK Parti'ye katıldı. Önceki gün MKYK'da Konya Seydişehir ile Emirgazi Belediye Başkanlarımıza rozetleri taktık. Bugün Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in ve Belediye Meclis Üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel

"İstanbul'un üzerine adeta karabasan gibi çöken hizmetsizlik bulutlarının dağılması için omuz omuza vereceğiz. Değerli dava arkadaşlarım AK Parti olarak büyük küçük demeden Türkiye'nin meselelerine çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu uğurda ezberleri bozduk, aşılmaz denilen nice engeli aşmayı başardık. Böyle gelmiş ama böyle gitmez diyerek sadece elimizi değil, tüm gövdemizi taşın altına koyduk." diye konuşan Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin şu mesajları verdi:

'BURADAN DÖNÜŞ OLMAYACAK'

"Türkiye'nin iç ve dış siyasetini terör sopasıyla dizayn etmeye çalışanlar bu sefer boşuna kürek çekmektedir. Hiç boşuna uğraşmasınlar buradan geriye dönüş olmayacak. Biz böyle bir duruma ne pahasına olursa olsun izin vermeyeceğiz, bölgemizde sınırlar kanla ve gözyaşıyla yeniden çizilmek istenirken, böl - parçala - yönet oyununun tekrar sahnelenmesine izin vermeyeceğiz. Bölgemizde teröre ve terör üzerinden yayılmacılığa yer yoktur ve inşallah olmayacaktır."

'MUHALEFET 3K GİRDABINDA'

CHP'ye sert eleştiriler yönelten Erdoğan, "Bu muhalefet abandone olmuş vaziyettedir. 3K girdabında kıvranıyorlar. Nedir bu 3K? Kavga, kaos kriz... Kriz ve koltuk kavgasıyla kaosla bütünleştiler. İçeride-dışarıda gerilim üretmeden siyaset yapamaz hale geldiler. Vatandaşa söyleyecek sözleri, ne de ülkenin önünü açacak bir projeleri var." diye konuştu.

CHP'ye yönelik davalarla ilgili konuşan Erdoğan, "Akıllarınca mahkemeler ve siyaset üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar. Onu bile ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Şimdi değerli kardeşlerim biliyorsunuz ana muhalefet partisi genel başkanı Manavgat'taki skandal ilk patladığında yargı ve emniyet mensuplarımızı kumpas kurmakla suçladı, baklava kutularının üstünde kendi kefil olduğu arkadaşlarının parmak izi bulunduğu halde utanmadan partimizi itham etti. Daha da ileri giderek 32 saatlik video kaydı var onu izledim dedi. Madem var git yargıya teslim et çağrısında bulundum. Hepsini duymazdan geldi. Tam 62 gün geçti, bu müfteri zat kumpas iftirasını ispatlayacak 32 saat değil 32 saniyelik bir görüntü bile paylaşmadı. İftiralarından dolayı polis ve yargımızdan özür dile." dedi.

'BU KAVGANIN İÇİNDE YOKUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yönelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan kendisine şunu hatırlatmak istiyorum. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk önünde kimse imtiyazlı değildir. Daha önce söyledim, tekrar ediyorum. Mahkemeye başvuranlar CHP, şikayet edilenler CHP, para ile oyumu değiştirdim diyenler CHP, rüşvet aldım-verdim diyenler CHP... Mağdurlar, müştekiler, itirafçılar tarafların tamamı CHP'li... Biz bu kavganın CHP'nin iç krizinin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız Bay Özgür. Adaletin tecellisi için hukuki süreçlerin hiçbir baskı olmadan işletilmesi için üzerimize ne düşüyorsa anayasa çerçevesinde elbette yapacağız."

