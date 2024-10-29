Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çelik Kubbe' Mesajı: Bizim de Olacak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ'taki Gökbey Helikopteri teslimat töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada teröre karşı mücadelede kararlılık mesajı verdi. Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında ise, İsrail'deki 'demir kubbe'ye benzer bir sistemin, 'çelik kubbe' ismiyle Türkiye'de de devreye alınacağını söyledi.

Erdoğan açıklamalarında şunları söyledi:

"Terörist sızmaların engellenmesi dahil birçok tehdidin bertaraf edilmesinde katmanlı hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesine ihtiyacımız var. Çelik Kubbe'yi yapacağız. Onlara bakarak bizde niye yok demeyeceğiz. Uzun menzilli füze kabiliyetlerimizi de artıracağız."

'ŞEHİTLERİN ÖLÜ OLMADIĞINA İNANIYORUZ'

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"23 Ekim'de TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad mekanlarını cennet eylesin diyorum. Yaralanan 22 kardeşimizin çoğu taburcu edildi. Tedavileri süren 5 kardeşimize Mevla'dan acil şifalar temenni ediyorum. Biz ilahi mesajda buyrulduğu üzere şehitlerin ölü olmadığına tüm kalbimizle inanıyoruz.

Şehitlerimizin yakınlarının vakar, sabır ve metanetini gördükçe nasıl asil bir milletin ferdi olduğumuzu çok daha iyi anlıyoruz. TUSAŞ çalışanlarımızın yaşadıkları terör saldırısına rağmen dik ve dirayetli duruşu her türlü takdirin üzerindedir. Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz diyerek TUSAŞ'ın siz kahramanlarına Cumhurbaşkanı olarak ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Buradaki her bir kardeşimin şehitlerimizden devraldığı emaneti layıkıyla taşıdıktan sonra inşallah gelecek nesillere çok daha güçlü şekilde devredileceğinden şüphe duymuyorum. Bu tür hain saldırılar terörle mücadelede yolumuzdan geri çeviremez, terör tehdidini kaynağında bertaraf etme noktasında asla rehavet içinde değiliz. Nerede ülkemize yönelik tehdit unsuru tespit edersek onu ortadan kaldırmaktan bizi kimse alıkoyamaz.

'YÜZYILLAR BOYUNCA BARIŞ İÇİNDE YAŞAYACAĞIZ'

Terörün olmadığı bir ülke ve bölge hedefimize ulaşana kadar bu mücadeleyi çok boyutlu bir şekilde devam ettireceğiz. Terör baronlarının ve onları taşeron olarak kullanan patronlarının oyununa gelmeyeceğiz. 85 milyon birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde asırlardır olduğu gibi inşallah daha nice yüzyıllar boyunca bu topraklarda yan yana barış ve huzur içinde yaşayacağız.

Bundan sonra dışarıdan hazır alımlar, bütün bunların yerine ihtiyacımız olan ürünleri yerli ve milli imkanlarla geliştirmeye ağırlık verdik. Bunun müspet sonuçlarını gördük ve görüyoruz. Savunma sanayi yerlilik oranı bugün yüzde 80'leri geçti.

Bini aşkın proje ve 100 milyar dolarlık proje portföyü ile bu alanda kendi kendine yeten ülke konumuna geldik. Savunma sanayimiz 3500'ü aşkın firmasıyla en yüksek katkıyı veriyor. İnsansız hava aracında dünyanın açık ara en büyük üreticisiyiz. Dünya genelindeki SİHA satışlarının yüzde 65'ini TUSAŞ'ın aralarında olduğu Türk şirketleri gerçekleştirdi."

'ÇELİK KUBBEMİZ OLACAK'

Uyguladığımız politikalarla savunma sanayii yerlilik oranı yüzde 20'lerden bugün yüzde 80'i geçti. Savunma Sanayii Türkiye ekonomisine en çok katkı veren sektörler arasında yer alıyor. İHA pazarında dünyanın açık ara en büyük üreticisiyiz. Artık kimsenin icazetini aramıyoruz. İnsansız ve otonom deniz araçlarından, uçak gemilerine kadar çeşitli muharip deniz platformlarının geliştirilmesine de ağırlık vereceğiz.

Terörist sızmaların engellenmesi dahil birçok tehdidin bertaraf edilmesinde katmanlı hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesine ihtiyacımız var. Çelik Kubbe'yi yapacağız. Onlara bakarak bizde niye yok demeyeceğiz. Uzun menzilli füze kabiliyetlerimizi de artıracağız. Hiçbir alanı ihmal etmeden hep birlikte çalışacağız.