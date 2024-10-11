Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da 'İsrail' Çağrısını Yineledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Sarayı’ndaki resmi karşılama töreni ve heyetlerin takdiminin ardından Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. İki lider, basın mensuplarına görüntü vermesinin ardından baş başa görüşmeye geçti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Gerçekleşen görüşme kapsamında Türkiye ile Sırbistan arasında ikili anlaşmalara imza atıldı. Liderler görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

"ANKARA VE BELGRAD ARASINDA HER ZAMAN BİR KÖPRÜ VAR"

Toplantıda konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ortak basın toplantısı düzenliyor şu ifadeleri kullandı:

"Hem Türkiye'yi hem Sırbistan'ı ilgilendiren konuları görüştük. Küresel konularla ilgili görüşlerini aldım. Yaptığımız görüş alışverişi hem Türkiye hem Sırbistan için hayırlı olacak. Türkiye ile Sırbistan arasında çok iyi ilişkiler var. İki ülke arasındaki ticareti 7 kat artırdık. Cumhurbaşkanı Erdoğan bize ev ödevi verdi. Dış ticaret hacmimizi 2,6 milyar dolara ulaştıracağız.

Türkiye dostane ilişkiler kurmaya önem verdiğimiz ülke. Özellikle savunma sanayii alanında iş birliğimiz artmalı. İş birliğimizin her alanda büyümesi gerekiyor. Türk yatırımcılarına teşekkür ederiz. Gelecekte daha yakın çalışarak Sayın Erdoğan'ın da izniyle daha iyi sonuçlara ulaşacağız. Dostluğumuzu daha nasıl geliştirebiliriz bunları konuştuk. Ankara ve Belgrad arasında her zaman bir köprü var. Sayın Erdoğan'a bir kere daha ziyareti için teşekkür ederim."

ERDOĞAN: SIRBİSTAN'LA İLİŞKİLERİMİZDE ALTIN ÇAĞI YAŞIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sırbistan'la 11 anlaşma yaptık. İkili ilişkilerimizi ele aldık. Balkanlar, Orta Doğu ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Sırbistan'la ilişkilerimizde adeta altın çağı yaşıyoruz. İkili iş birliğimizin lokomotifini ikili ilişkilerimiz ve ticaretimiz oluşturuyor. Ticaret hacmimiz 2 milyar doları aştı. Karşılıklı turist sayıları önemli oranda artacaktır.

İSRAİL ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları ve Lübnan'da yaşanan dram da hiç şüphesiz gündemimizde yer aldı. İsrail yönetiminin insanlık onurunu ayaklar altına alan saldırılarına artık "dur" denilmesi gerekiyor. Meselenin temelinde yatan sorun Filistin topraklarının İsrail tarafından işgalinin sürmesidir. Bu itibarla 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması şarttır. 7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin devletini tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımızı burada bir kez daha hatırlatıyorum. Uluslararası toplumun İsrail'e doğru mesajların verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor.

ORTAK TAVIR ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Arnavutluk'ta Namazgah Camisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Bir kez daha Müslümanlar başta olmak üzere vicdan sahibi tüm dünyaya, İsrail saldırganlığına karşı ortak tavır almaları çağrısında bulunuyorum" demişti.

İsrail yönetiminin katliam politikasını Lübnan'a taşıdığına işaret eden Erdoğan, "İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir zorunluluktur. Netanyahu yönetimi son olarak Lübnan'a da saldırmak suretiyle bölgede barış sağlanması gibi bir niyeti olmadığını tekrar göstermiştir. Bu kutsal mekandan bir kez daha Müslümanlar başta olmak üzere vicdan sahibi tüm dünyaya, İsrail saldırganlığına karşı ortak tavır almaları çağrısında bulunuyorum." diye konuşmuştu.