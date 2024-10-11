İsrail Sınır Tanımıyor, Bu Kez BM Barış Gücüne Ateş Açtılar

İsrail, Ortadoğu’daki saldırılarına bir yenisi ekledi. Bir yılı aşkın süredir Gazze’ye saldırmaya devam eden İsrail, son olarak Lübnan’ı hedef almıştı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’a saldırılarını sürdüren İsrail bu kez Lübnan’daki Birleşmiş Milletler askerlerini vurdu. Kanada, yaşanan saldırıyı kınadı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BİNASINA GÖZ DİKTİLER

Öte yandan Tel Aviv yönetiminin Doğu Küdüs’te yer alan Birleşmiş Milletler merkezinin yer aldığı toprağa el koyarak buraya 1440 konut yapmayı planladığı iddiası İsrail basınından yer aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, UNRWA'nın Filistin topraklarındaki faaliyetlerini durdurmaya yönelik girişimlerinin ve ajansa karşı sistematik kışkırtmasının güçlü bir şekilde kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in bu adımı uluslararası hukukun, BM tüzüğünün ve işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren BM kuruluşlarının dokunulmazlıklarının açık bir ihlali olarak nitelendirildi.

Açıklamada, İsrail'in UNRWA'ya siyasi suikast düzenlemeyi ve Filistinlilere insani yardım sağlama çabalarını engellemeyi amaçlayan iddialarını ve eylemlerini sürdürmesinin feci sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunuldu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ASKERLERİNE ATEŞ AÇILDI

İsrail kuvvetlerinin Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’ne (UNIFIL) ateş açmasını "endişe verici ve kabul edilemez” olarak niteleyen Kanada Dışişleri Bakanlığı, taraflara “barış gücü ve insani yardım çalışanlarını koruma ve uluslararası insani hukuka uyma” çağrısında bulundu.

İsrail’in Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’ne (UNIFIL) yönelik saldırısına bir tepki de Kanada’dan geldi. Kanada Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail kuvvetlerinin UNIFIL üssüne ateş açması "endişe verici ve kabul edilemez” olarak nitelendi.

Açıklamada, "Kanada, barış gücü ve insani yardım çalışanlarının korunması ve tüm tarafların uluslararası insani hukuka uyması çağrısında bulunuyor" denildi.

DÜNYADAN TEPKİ YAĞDI

Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’da sivil halka ve yardım çalışanlarına saldıran İsrail, son olarak Lübnan’ın Nakura bölgesindeki UNIFIL üssünü hedef almıştı. Nöbetçi kulesindeki 2 askerin yaralanmasına neden olan saldırıya dünyadan tepki yağmıştı.

Kaynak: AA