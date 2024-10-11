Milli Savunma Bakanı, İtalya Savunma Bakanı ile Görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, 10 Ekim 2023'te devralınan Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevinin İtalya'ya devir-teslimi dolayısıyla yapılacak törene katılmak üzere beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile Kosova'ya gitti.

Bakan Güler, tören öncesinde İtalya Savunma Bakanı Crosetto ile bir araya geldi.

Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak da yer aldı.

Kaynak: AA